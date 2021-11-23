Son Dakika: Asgari Ücret maaş zammı ne kadar olacak? AGİ ve Asgari Ücret 2022 ne kadar, yüzde kaç zam yapılacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'na sayılı günler kala yapılacak olan artış miktarı da vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. Asgari Ücret zammı ne kadar olacak sorusu gündemdeki en önemli soru işareti olarak dikkat çekiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret 2022 için ciddi bir zam yapılacağını söylerken, konuyla ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. AGİ ve Asgari Ücret 2022 için ne kadar, yüzde kaç zam yapılacak? İşte, son dakika gelişmelerinin detayları
ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLACAK?
Asgari Ücret zammı için geri sayım başladı. Bu yıl ciddi bir artış beklenirken konuyla ilgili de önemli açıklamalar peş peşe geldi.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMSİYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?
Asgari Ücret zammı için gözler yapılacak olan toplantıya çevrildi. 15 kişilik komisyon her yıl Aralık ayının ilk haftası toplanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, geçen yıl toplantıları 4 Aralık, 15 Aralık, 22 Aralık ve 28 Aralık'ta gerçekleştirmişti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Başkan Erdoğan konuyla ilgili olarak kritik bir açıklamada bulundu. Herkesin merakla beklediği asgari ücretle ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz" dedi.
ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI NE KADAR OLACAK?
A Haber'de yayınlanan Sebep Sonuç adlı programda Melih Altınok'un konuğu olan Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör, asgari ücret ve EYT ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Asgari ücrette beklentinin 3500-4000 TL arasında olduğunu aktaran Güngör, "Hükümetin de bu yönde bir tavrı var. Geçen sene yüzde 21.56'lık bir artış vardı. Buna göre hesaplayınca aşağı yukarı yüzde 30-35 bir zam bekleniyor. Vatandaşın tahminlerinin gerçeklik payı yüksek. Vatandaşı enflasyonun altında ezdirmemek için büyük bir beklenti oluştu. İşverenlerde bunu kabul etti.
2022 ASGARİ ÜCRET NET VE BRÜT NE KADAR OLUR?
Yapılan açıklamalar ve sosyal medyada yapılan anketlerde yüzde 25-30 artış tahminleri ön plana çıkıyor. Yüzde 25'lik zamma göre brüt asgari ücretin 4.471 liraya net asgari ücretin de 3.532 liraya, yüzde 30'luk zamma göre brüt asgari ücretin 4.650 liraya, net asgari ücretin de 3.673 liraya çıkması bekleniyor. Her iki oran dikkate alındığında asgari ücretin 3.500 ile 3.750 lira arasında olacağı tahmin ediliyor.
Asgari ücrete yapılacak zam oranı konusunda farklı açıklamalar yapılsa da ağır basan zam oranları % 20 ve % 30 arasında değişiyor.
Uzmanlar yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 18-20 bandında olacağı öngörülürse Asgari Ücrete yapılacak olan zam oranının en az % 25 olması beklenirken bakanlardan konuya dair yapılan açıklamalarda çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği ve iyi bir artış yaşanacağı ifadeleri göze alındığında bu rakamın % 30 bile olabileceği konuşuluyor.