Son dakika | Ataşehir’de korkutan patlama: 1 yaralı

Olay, 06.30 sıralarında Ataşehir Mevlana Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bulunan bir fırında meydana geldi. İddiaya göre, ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun hafif olduğu belirtildi.

İKİ İŞYERİNE HASAR OLUŞTU

Polis ekipleri patlamanın meydana geldiği alana güvenlik şeridi çekti. İlk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu tespit edilen patlamada 2 işyerinde de hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.