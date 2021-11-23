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Giriş Tarihi: 23.11.2021 08:05

Son dakika | Ataşehir'de korkutan patlama: 1 yaralı

Son dakika | Ataşehir’de korkutan patlama: 1 yaralı

Ataşehir’de ana cadde üzerinde bulunan bir fırında patlama meydana geldi. 1 kişinin hafif şekilde yaralandı ve 2 iş yerinde hasara neden olan patlamanın ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu belirtildi.

Olay, 06.30 sıralarında Ataşehir Mevlana Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bulunan bir fırında meydana geldi. İddiaya göre, ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun hafif olduğu belirtildi.

İKİ İŞYERİNE HASAR OLUŞTU

Polis ekipleri patlamanın meydana geldiği alana güvenlik şeridi çekti. İlk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu tespit edilen patlamada 2 işyerinde de hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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Son dakika | Ataşehir'de korkutan patlama: 1 yaralı
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