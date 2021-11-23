Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama! On binlerce ekip katıldı, yaklaşık 65 bin okul servis aracı...

İçişleri Bakanlığı koordinesinde çocuk ve gençleri başta kumar olmak üzere her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, park-bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla Türkiye genelinde eş zamanlı "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması" yapıldı.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 12 bin 754 karma ekip ile 42 bin 902 emniyet ve jandarma personelinin katılımı ile yapılan tüm uygulamalarda; 64 bin 820 okul servis aracı denetlendi.

2 BİN 694 ARAÇ VE SÜRÜCÜYE CEZA



Emniyet kemeri takmayan, araç muayenesi yaptırmayan, okul servis araçları yönetmeliğine uymayan ve fazla yolcu taşıma ihlalleri başta olmak üzere diğer ihlallerle birlikte toplamda 2 bin 694 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak idari para cezası uygulandı.

532 OKUL SERVİSİ TRAFİKTEN MEN



Eksikliği tespit edilen 532 okul servis aracı trafikten men edilirken 9 sürücünün belgesi geri alındı. Başta 28 bin 332 okul çevresi olmak üzere ülke genelinde bulunan 38 bin 171 umuma açık yerler kahvehaneler, kıraathaneler, kafeler, internet ve oyun salonları, iddia ve ganyan bayileri, içkili yerler, park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamülleri satışı yapılan yerler gün boyunca denetlenirken 84 işyeri hakkında idari işlem yapıldı.

Güvenlik birimleri tarafından 390 bin 401 sorgulandı; 1 FETÖ/PDY, 19 uyuşturucu suçları, 9 cinsel suçlar, 43 yaralama, 50 hırsızlık, 27 dolandırıcılık, 31 tehdit, 7 hakaret, 18 kayıp çocuk, 543 yoklama kaçağı-bakaya ve 150 diğer suçlardan olmak üzere toplam 898 aranan kişi yakalandı. Ayrıca, 10 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 87 adet mermi ile 1 adet kesici/delici alet elde edildi. Muhtelif miktarda uyuşturucu, 478 paket kaçak sigara, 10 litre kaçak içki, 17 bin 956 adet doldurulmuş makaron ve 84 bin 166 gram kıyılmış tütün yakalandı.