Erken seçim yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında gündemle ilgili önemli mesajlar verdi.Partimizin 20 yıllık geçmişinde 150. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nı icra ettik. Dünyada ve Türkiye 'de 20 yılda il başkanlarını bu şekilde 150 defa bir araya getiren, istişare mekanizmasını böylesine düzenli ve etkili işleten bir başka partinin olduğunu sanmıyorum. Bu platformlar, milletin sesinin, nefesinin, beklenti ve dertlerinin en üst düzeyde yankılandığı, duyurulduğu yerlerdir. AK Parti'nin 20 yıldır seçimlerden hep birinci çıkmasının sırrı işte buradadır.Biz, bundan 10 yıl önce 2023 hedeflerimizi ilan ettiğimizde mevcut takvime göre seçim yılı 2024'tü. Fakat ilginçtir hâlâ ' Erken seçim , erken seçim'. Olmayacak erken seçim, Haziran 2023. Bunlar kiminle yürüdüklerinin farkında değiller. Geçti o, onlar tarih oldu. Öyle 15 ayda bir, 20 ayda bir seçim yapmak, bunlar ilkel kabilelerin işidir. Biz, modern bir yapının, modern bir dünyanın şu anda uygulamalarını ortaya koyan bir partiyiz ve Cumhur İttifakı 'yız. Yaşanan gelişmeler seçimleri 2023'e, yani tam da 2023 hedeflerimizle kesişen yıla denk getirdi.Türkiye ve bizim için elbette her seçim önemlidir, her seçim hayatidir. Dünyanın ve Türkiye'nin içinden geçtiği bu kritik süreç 2023 seçimlerini çok daha önemli hale getirdi. Bu seçimleri kazanarak, ülkemizi 2002 Kasım 'ından beri kurduğumuz eser ve hizmet altyapısı üzerinde büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında yeni bir safhaya çıkarmış olacağız.Yeminli Türkiye düşmanlarının, yeminli millet düşmanlarının, yeminli AK Parti ve Tayyip Erdoğan düşmanlarının ne dediğine, ne yaptığına değil, bizimle birlikte yol yürüyen bu büyük davanın mensuplarına bakacağız. Asırlara yayılan demokrasi, kalkınma, hak ve özgürlük mücadelesinde milletimizin ne istediğine bakacağız. Büyük ve güçlü Türkiye hedefinden gözümüzü asla ayırmayacağız. Bunu başardığımızda Allah'ın izniyle milletimizin desteğinin tüm seçimlerden çok daha fazla bir şekilde yanımızda olduğunu göreceğiz. Teşkilat mensuplarımızın her biri işte böylesine bir sorumluluk altındadır. Bu hususta ben sizlere güveniyorum.AK Parti kuruluşundan bu yana girdiği her seçimden istisnasız birinci çıktı. Yeni yönetim sisteminin bir parçası olan ittifaklarda da yüzde 50'nin altına hiç düşmedik. Şu anda ana muhalefet, muhalefet niye bu kadar yırtınıyor? Niye bu kadar çılgına dönüyor? Çünkü gelecekleri yerin ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Onun için de AK Parti ve MHP'nin sağladıkları başarının önüne geçemeyeceklerini çok iyi biliyorlar.AK Parti başarısıyla dünya demokrasilerinde bu kadar uzun süre, bu kadar yüksek oy seviyesini ve iktidarını koruyabilmiş istisnai örneklerin en başında geliyor. 2023 seçimlerinde hem cumhurbaşkanlığını yeniden kazanarak hem Cumhur İttifakı olarak Meclis'te çoğunluğu elde ederek, bu rekoru çok daha ileriye taşıyacağız.Ülkemizin son 8 yılındaki hiçbir gelişme kendi mecrasında ortaya çıkmış değildir. Hepsinin gerisinde bir senaryo, bir kurgu, bir tuzak, bir oyun vardır. Türkiye duruşunda ısrar ettikçe, kurulan tuzakların çapı artıyor. Önümüzdeki engelleri aşacağız, tuzakları bozacağız ve inşallah hedeflerimize de ulaşacağız.Yaşadığımız her badirenin üstesinden milletimizin desteğiyle geldik, bunun için 2023'e giden süreçte 84 milyon vatandaşımızın her birinin kapısına gideceğiz, elini tutacağız, gönlünü kazanacağız. Onun için yan gelip durmak yok. Çok gayret edeceğiz, çok koşacağız. Şurada bir buçuk yıl kaldı, bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz. Unutmayınız, bizim boş bıraktığımız her yer, karşımızdakiler tarafından yalan, iftira ve çarpıtmayla doldurulacaktır.Ülkeyi CHP'nin yalanlarına, iftiralarına terk edemeyiz. Türkiye'yi, 'helalleşme' deyip de haleldar etmeye çalışan, yani bozmaktan, lekelemekten, fesat çıkarmaya çalışmaktan başka iş bilmeyen Kılıçdaroğlu'nun kifayetsizliğine terk edemeyiz. Meydanı HDP'ye de, şehit yakınlarına söven edepsizlere de bırakamayız.