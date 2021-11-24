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Haberler Gündem Haberleri Evlat nöbeti tutan anne: Kızım öğretmen olacaktı, HDP kalemi elinden aldı
Giriş Tarihi: 24.11.2021 16:28

Evlat nöbeti tutan anne: Kızım öğretmen olacaktı, HDP kalemi elinden aldı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Evlat nöbeti tutan anne: Kızım öğretmen olacaktı, HDP kalemi elinden aldı

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl binası önünde evlat nöbeti tutan annelerin oturma eylemi devam ederken, 815 gündür eylemini sürdüren anne Türkan Mutlu, “Benim kızım Ceylan’da öğretmen olacaktı. HDP elinden kalemi alıp silah vermeseydi, bugün Ceylan’ımın da öğretmen gününü kutlayacaktım” ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan annelerin oturma eylemi sürüyor. HDP binası önünde 245 ailenin devam ettirdiği eylemde 8 yıl önce Balıkesir Üniversitesi'ni kazandığı yıl kandırılarak dağa kaçırılan Ceylan'ın annesi Türkan Mutlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle konuştu.

HDP'lilerin kızının elinden kalemi alıp, silah verildiğine dikkat çekerek, şöyle dedi:

"Bugün öğretmen günü, en kara günüm bugün. Eğer kızım yanımda olsaydı bugün onun öğretmenler gününü kutlayacaktım. HDP, benim kızımın elimden kalemi aldı, silah verdi, PKK'ya teslim etti, dağlara gönderdiler. Ben bugün çok kötüyüm. Benim Ceylanım öğretmen olacaktı. Hayırlı bir evlat olacaktı. HDP, benim Ceylanımı nasıl götürdüyse, öyle de getirsin. Kendi çocuklarını göndersinler. 8 senedir evlat acısı çekiyorum, 8 sene de onlar çeksin. Ben 8 senedir evladıma hasretim. Bütün herkese sesleniyorum; artık Diyarbakır annelerinin sesini duysunlar. Artık bizi görsünler, çözüm bulsunlar."

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Evlat nöbeti tutan anne: Kızım öğretmen olacaktı, HDP kalemi elinden aldı
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