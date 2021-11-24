Evlat nöbeti tutan anne: Kızım öğretmen olacaktı, HDP kalemi elinden aldı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan annelerin oturma eylemi sürüyor. HDP binası önünde 245 ailenin devam ettirdiği eylemde 8 yıl önce Balıkesir Üniversitesi'ni kazandığı yıl kandırılarak dağa kaçırılan Ceylan'ın annesi Türkan Mutlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle konuştu.

HDP'lilerin kızının elinden kalemi alıp, silah verildiğine dikkat çekerek, şöyle dedi:

"Bugün öğretmen günü, en kara günüm bugün. Eğer kızım yanımda olsaydı bugün onun öğretmenler gününü kutlayacaktım. HDP, benim kızımın elimden kalemi aldı, silah verdi, PKK'ya teslim etti, dağlara gönderdiler. Ben bugün çok kötüyüm. Benim Ceylanım öğretmen olacaktı. Hayırlı bir evlat olacaktı. HDP, benim Ceylanımı nasıl götürdüyse, öyle de getirsin. Kendi çocuklarını göndersinler. 8 senedir evlat acısı çekiyorum, 8 sene de onlar çeksin. Ben 8 senedir evladıma hasretim. Bütün herkese sesleniyorum; artık Diyarbakır annelerinin sesini duysunlar. Artık bizi görsünler, çözüm bulsunlar."