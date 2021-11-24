Flynn’a mektup yazdı casuslarla poz verdi

Fetullahçı Terör Örgütü
(FETÖ) üyeliği ve casusluk suçlamasıyla yargılandıktan sonra 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan eski MİT mensubu Enver Altaylı
'yla ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Altaylı'nın, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn
ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen
'e yazdığı mektuplar ile FETÖ yöneticilerinden Mustafa Özcan
, CIA'nın Özbek kökenli eski Türkiye ajanı Ruzi Nazar
ve bazı istihbaratçılarla çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.
FLYNN'A 15 TEMMUZ'U ANLATMIŞ
Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bilirkişi ve delil dosyasında yer alan deliller arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn fotoğrafı ve ona yazılmış mektup yer aldı. Altaylı'nın o mektupta 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin tespitleri yer aldı. Mektupta, 'Ordu içinde Moskova yanlısı subaylar var' diyerek, "Türk ordusunda 364 general ve amiral vardır. Darbe teşebbüsünde bunların yarıya yakını yer almıştır. Bundan darbeyi onaylıyorum anlamı çıkmasın. Ancak burada bir oyun ve komplo olduğu kanaatindeyim. Erdoğan hükümeti darbeyi dini bir akıma mensup subayların organize ettiği ve bu dini cemaatin arkasında Washington'ın olduğu imajını yerleştirmeye çalışıyor. Ordu içinde Moskova yanlısı subaylar vardır. Bunların büyük çoğunluğu Doğu Perinçek
isimli bir eski komünistin kontrolünde" ifadelerini kullandı.
CIA AJANLARIYLA FOTOĞRAF
Dosyaya gönderilen bilirkişi raporunda Enver Altaylı'nın CIA'nın Türk ajanı olarak da bilinen Özbek asıllı Ruzi Nazar ile çekilmiş birçok fotoğrafı olduğu ortaya çıktı. Savunması sırasında Nazar ile ilişkisini kabul eden Altaylı, bütün ömrünü Rus yayılmacılığına karşı mücadele ile geçirdiğini söylediği Nazar'ın Türk dostu olduğunu ifade etmişti. Altaylı'nın birlikte fotoğrafları bulunan diğer isim ise ABD'li eski istihbaratçı Dane Clarridge
olduğu belirlendi.
Altaylı'nın Türk karşıtı olarak bilenen Alman Yeşiller Partisi
milletvekili Claudia Roth
ile çekilmiş fotoğrafı da olduğu tespit edildi.
"MUHTEREM EFENDİM"
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e 'Muhterem efendim' hitabıyla yazdığı mektup, bazı FETÖ üyeleriyle haberleşme kayıtları ile incelemelerde elde edilen çeşitli veriler mahkemeye delil olarak sunulmuştu.
FETÖ'nün 2. adamı olarak görülen ve Türkiye imamı Mustafa Özcan'la da fotoğrafı bulunan Altaylı mahkemede firari Mustafa Özcan ile 1990'lı yıllarda Süleyman Demirel'in danışmanlığını yaparken tanıştığını, Özcan ile hiçbir zaman görüşme talebinin olmadığını öne sürmüştü.