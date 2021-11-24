İnsani Su Kullanım Hakkı kalktı! Faturalar yüzde 25 zamlandı! İSKİ’nin yeni talebiyle yüzde 49 zam isteniyor

İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kuırulu'nda konuşan Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı ve AK Parti İBB Meclis Üyesi Şahmettin Yüksel İSKİ ve İBB yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu.



Konuşmasında İBB yönetiminin 2 buçuk yıldır İSKİ ve diğer iştiraklerde hiçbir yol kat edemediğini sadece sosyal medya belediyeciliği yaptığını belirtti. Yüksel İSKİ Genel Kurulu'nda eleştirilerini şu şekilde sıraladı:



*Biraz kulak kabartıp samimiyetle bu güzel şehri, İstanbul'u dinlerseniz; kadınları, çocukları, sokakları, parkları, otobüsleri, kültür merkezlerini dinlerseniz her tarafın hizmet eksikliğinden inim inim inlediğini göreceksiniz. Sosyal medya paylaşımlarınızın çok beğeni alması, çok paylaşılması bu şehrin çektiği ıstırabı örtbas edemiyor.



*Haziran ayında kısa süreli sağanak yağmurun etkisiyle Avcılardaki İSKİ şantiyesini su basmıştı. Hatırlayın 1 işçi boğulmaktan son anda kurtarılmıştı.



*Silivri'ye 3 gün, Bağcılar'a 2 gün boyunca su verilememişti. Şile ilçesi ise ibretlik manzaralara sahne olmuştu. 60 saat boyunca susuz kalan Şile halkının tepkileri üzerine ilçeye İSKİ tankeriyle su gönderilmişti. Su tankerinin önünde sıraya giren vatandaşlar 28 yıl öncesinin İstanbul manzaralarını hatırlatmıştı bizlere. Dikkatinizi çekerim o dönemde de CHP anlayışı iş başındaydı bugün de aynı anlayış iş başındadır.



* İstanbul'un muhtelif yerlerinde zaman zaman İSKİ'nin beceriksizlikleri yüzünden su borularının patlaması sonucu 21. yüzyılın İstanbul'una yakışmayacak görüntüler ortaya çıkıyor.



*Beylikdüzü Gürpınar'da İSKİ çalışmaları sırasında ekipler doğalgaz borusunun patlamasına neden oldu. Metrelerce yukarı sıçrayan alevleri itfaiye güçlükle söndürebilmişti. İlçeye uzun süre doğalgaz ve su verilememişti.



*İBB ve İSKi'ye ait resmi araçlarla Terkos Gölü kenarında alkollü içki içip tabiri uygunsa alem yapan Belediye çalışanlarınız "pes artık" dedirtti. Yanlış anlaşılmasın, kimin ne yediği ne içtiği bizi hiç ilgilendirmez, ancak kamu araçlarıyla toplumsal değerlere aykırı bu tarz davranışlara asla göz yumamayız.



*Yüksek fatura skandalına konu olan İSKİ, hanelere fahiş bedelli su faturaları yolladı. İstanbullu'nun büyük tepkisini çeken rezalete CHP Sultangazi Belediye Meclis üyeniz bile isyan etti, oturmadığı eve İSKİ tarafından 257 TL'lik fatura gönderildi.



* Kurbağalıdere'nin ıslahı için 12 Nisan 2013 tarihinde İBB Meclisine verdiğimiz önerge CHP grubunun muhalefetiyle karşılaştı. Nitekim Kurbağalıdere'nin ıslahı için atmak istediğimiz adım CHP'nin itirazlarına ve ret oyu vermesine rağmen oy çokluğu ile meclisten geçti. Sonraki yıllarda yapılan özverili çalışmalarla Kurbağalıdere ıslah edildi. Yani 2019 yerel seçimlerinden 1 yıl önce Kurbağalıdere ıslahı tamamlanmış artık derede balıklar yüzmeye başlamış, koku gitmiş ve Kadıköy'e, İstanbul'a yakışır bir görüntü oluşmuştu. Kurbağalıderenin ıslahının tamamlanmasından yaklaşık bir buçuk yıl sonra, 19 Eylül 2020 tarihine geldiğimizde İBB Başkanından şöyle bir twit gördük: "Kurbağalıdere'nin ıslahını hızlı bir çalışmayla ÇÖZDÜK, dere canlandı; şimdi balıklar yüzüyor koku sorunu bitti, kirlilikten eser kalmadı." Bu nasıl bir algı belediyeciliğidir ki CHP'nin engellemek istemesine rağmen Ak Parti Belediyeciliğinin yaptığı Kurbağalıdere ıslahını kendiniz yapmış gibi millete sunuyorsunuz. Bu nasıl bir adalet anlayışıdır ki size ait olmayan bir hizmeti, başkasının emeğini kendinizinmiş gibi gösteriyorsunuz. Ama sizin işiniz bu. Her zaman söylediğimiz gibi sizin işiniz "guguk kuşu" siyasetidir.



*Canlı popülasyonunun yoğun olduğu Ömerli Barajı'nın ortasına dikenli tel çektiniz. Balık, su samuru, pelikan, karabatak gibi çok sayıda hayvanın telef olmasına ve yaralanmasına sebep olan dikenli tele "mühendislik hatası" tepkisiyle geçiştirdiniz. Canlılara bile merhametiniz kalmadı.

*İstanbul'daki Kağıthane deresinin suları kirlilikten karardı. Avcılar'daki İSKİ atık su ön arıtma tesisinden denize bırakılan pis su, sahil kesiminde denizin renginin değişmesine ve çevreye ağır koku yayılmasına neden oldu.



* İSKİ, Marmara'yı saran deniz salyasını (Müsilaj) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri müdahale edene dek seyretmekle yetinmiştiniz. Sayın İBB Başkanı, AK Parti döneminde projelendirilen İSKİ'nin Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisini temel atmama töreniyle durdurarak iş bilmezliğini böylece taçlandırmış oldunuz.



*İstanbulluların kullandığı her 2,5 metreküp suyun 0,5 litresinin ücretsiz olmasını sağlayan ve 15 Mayıs 2019 tarihinde yapılan bu Mecliste oy birliği ile kabul edilip uygulamaya başlanan "İnsani Su Kullanım Hakkı", maalesef İSKİ tarafından kaldırıldı. Yani işin Türkçesi şu: İstanbullulardan gizleyerek suya ortalama yüzde 25 zam yaptınız. Eylül ayında yapılan zam ile birlikte bu oran yüzde 40 seviyesine ulaştı.



* İSKİ Su İnşaat Daire Başkanı Secaattin Varer'in Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katillerine yardım eden DHKP-C'li teröristleri andığı twitlerine bakmanızı öneririm. İSKİ'nin terörist sevici daire başkanı Secaattin Varer hesabı kapatıp kurtulabileceğini sanıyor, yok öyle kaçmak!



*Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük kapasiteli ileri biyolojik arıtma tesisi olacak bu tesis için "Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi için temel Atmama Töreni" düzenlediniz. İSKİ Genel Müdürü şimdi ne diyor; 16 büyük arıtma tesisine ihtiyaç duyulduğunu söylüyor. Evet, biz de "Günaydın beyler!" diyoruz. Günaydın!



* Ak Parti döneminde arıtma tesisi adına neler yapılmıştı; 10 İleri Biyolojik, 69 Biyolojik, 9 Ön arıtma olmak üzere toplam 88 adet atıksu su arıtma tesisi var.



Bu tesislerin sadece 2 tanesi 1988 ve 1992'de yapılmış. Diğer 86 tesis ise 1994-2019 arası yani 25 yıllık bizim dönemimizde yapıldı. Yine İstanbul'da 42 adet atık su terfi merkezi var. Bunlardan 4 tanesi 1983- 1994 arasında, 38 tanesi ise 1994-2019 arası yani o 25 yıllık bizim dönemimizde yapılmıştır. İş bilenin kılıç kuşananın diyoruz.



*Seçimden önce suya indirim yapacağınızın sözünü vermiştiniz. Ne oldu? Algı belediyeciliği ve algı siyaseti adına ilk teklifi verdiniz, ama hemen birkaç ay sonra bırakınız suyu ucuzlatmayı her defasında enflasyonun üzerinde bir rakamla suya zam yapma teklifiyle bu meclise geldiniz. Bakın 2,5 yılda 4 kattan fazla zam teklifi yaptınız. Kasım 2019'da yüzde 80, Temmuz 2020'de yüzde 40, Kasım 2020'de yüzde 35, Aralık 2020'de yüzde 39, Mayıs 2021'de yüzde 50, Eylül 2021'de yüzde 39 zam talebinde bulundunuz.



*İBB yönetimi zam yapmaya doyamadı, doymuyor. Yüzde 40'lık zam yetmemiş, bunu yüzde 49'a çıkarmak istiyorlar Ey İstanbullular. Bakınız, geçtiğimiz ay 1'inci Kademede 15 metreküp su kullanan bir vatandaşımız metreküpü 5,56 TL'den suyunu kullanıp, toplamda 3 metreküplük insani su kullanım hakkını düştükten sonra 66,72 TL su bedeli ödüyordu. İnsani su kullanım hakkını kaldırdıkları için bu ay bu rakam 83,40 TL'ye çıkmış durumda. Yani yüzde 25 artmış fatura. Şimdi de bu rakamı 6,62 TL'ye çıkarmak istiyorlar. Yani 15 metreküp kullanan bir vatandaşımız bu durumda tam 99,30 TL ödemek zorunda kalacak. Sonuçta geçen ay 66,72 TL olan faturası, bu ay 99,30 TL olacak. Yani yüzde 49 zamlanacak.