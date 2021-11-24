‘Öğrencilerine ve mesleğine âşıktı’

15 TEMMUZ gecesi, Altındağ Ertuğrul Gazi Ortaokulu'nda müdür yardımcısı ve tarih öğretmeni olarak görev yapan Yusuf Elitaş, Genelkurmay Başkanlığı
'nın önünde şehit oldu. Elitaş darbe gecesi şehit olan tek öğretmendi. Geride iki kızını, eşini, annesini ve öğrencilerini bıraktı. Anne Nuray Elitaş "Yusuf ilk göz ağrımdı. Mesleğine ve öğrencilerine âşıktı. Oğlum gibi fedakârca çalışan öğretmenlerimizin günü kutlu olsun" dedi. Genelkurmay'ın önünde gazi olan emekli edebiyat öğretmeni Mesut Yeşilyurt
(55) "Bu devletin sahipsiz olmadığını dünyaya gösterdik. Öğretmenler günü beylik sözlerle geçiştirilmemeli" dedi. 15 Temmuz Şehitler Köpürüsü
'nde gazi olan fizik öğretmeni Gökhan İşcan
(32) ise "Öğrencilerime şehitliğin, gaziliğin, o gece demokrasiye sahip çıkmanın önemini anlatıyorum" diye konuştu.