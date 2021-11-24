Yıllarımızı hayallerimizi çaldılar helalleşmeyiz

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Bazı öğretmenler var ki, yaşadıkları acılar nedeniyle bugünü buruk geçiriyor. SABAH, 28 Şubat'ta mağduru olan ancak AK Parti'nin başörtüsü yasağını kaldırmasıyla yeniden hayallerinin peşinden koşarak öğretmen olan Aysun Aşık
, Ayşe Acet
ve Ayşe Nur Menekşe Çalıkçı
ile konuştu. Birinin 22, birinin 6.5, birinin de 14 yılı çalındı. 3 öğretmen de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki gösterdi.
ÖĞRETMEN AYSUN AŞIK (40):
Yaşıtlarım üniversiteye hazırlanırken, ben ve arkadaşlarım başörtüsünü savunmak için mitinglerdeydik. Geleceğe dair hayallerimi, hedeflerimi çaldılar. 22 yılım çalındı benim. O dönemlerde bizim yaşama hakkımız yoktu. 2015'te Sultanahmet'te iftarda Berat Albayrak
ve eşi Esra Albayrak
ile karşılaştık. "Esra Hanım ben 28 Şubat mağdurlarındanım. Ve ben 22 yıl sonra hayallerime kavuştum, öğretmen oldum. Babanız Recep Tayyip Erdoğan
'dan Allah razı olsun" dedim. Esra Hanım da, "Çok şükür bugünleri gördük" dedi.
ÖĞRETMEN AYŞE ACET (53): İstanbul Üniversitesi
Sınıf Öğretmenliği Bölümü son sınıfta, kapıdaki görevli bana "Başörtülüler okula alınmayacak" dedi. Oturma eylemlerini ilk başlatanlardanım. FETÖ elebaşının öğrencileri eylemlerin daha üçüncü gününde "Emir yukarıdan geldi" diyerek başörülerini çıkardı.Kemal Kılıçdaroğlu 28 Şubat mağdurlarıyla helalleşmek istemiyor. O Başak Demirtaş ile Osman Kavala
'nın ailesi ile helalleşmek istiyor. Öyle bir şey olsa bile ben hakkımı helal etmem. Bize Recep Tayyip Erdoğan sahip çıktı.
DERDİ HELALLEŞMEK DEĞİL, OY DEVŞİRMEK
AYŞE NUR MENEKŞE ÇALIKÇI (49):
1991'de İstanbul Üniversitesi Tarih bölümünü kazandım. Bölüm birincisi olarak mezun oldum. İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenlik yaparken, yüksek lisansa devam ettim. JİTEM, asker, polis bir gün liseye geldiler ve beni bir odaya aldılar. Bana "Başındaki örtüyü çıkart" dediler. İdeolojimi sordular "Başörtüm ideolojik değil, Allah'a inandığım için örtünüyorum" dedim. Her hafta okula gelip başörtülülere baskı yaptılar. Ben ve 4 arkadaşım istifa etmek zorunda kaldık. Yüksek lisans ödevlerimizi okul dışında hocalarımıza teslim ederdik. Öğrenci işlerine giremediğim için 11 yıl yüksek lisans diplomamı alamadım. Helalleşmek mi? Asla kata hakkımı helal etmiyorum. Asıl derdi helalleşmek değil, bizlerden oy devşirmek. İktidar olsalar yeniden 28 Şubat'ı yaşayacağımıza çok eminim. Recep Tayyip Erdoğan, bizim özgürlük fermanımız...