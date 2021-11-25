Bakan Kurum duyurdu! 741 ev ve iş yeri...Başkan Erdoğan teslim edecek

İnşaatlarını tamamladıkları 596 konut ile 145 dükkanın anahtarlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle İzmirlilere yarın teslim edeceklerini aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, depremin yaşandığı ilk andan itibaren devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. İzmirli kardeşlerimizin elini hiçbir zaman bırakmadık. Yaralarını sarmak için var gücümüzle çalıştık. Tıpkı Kartal'da, Kağıthane'de, Elazığ'da, Malatya'da, Giresun Dereli'de ve tüm afet bölgelerinde olduğu gibi İzmir'de de konutlarımızın inşaatlarını hızlı bir şekilde başlattık. Bugün, İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm, deprem dönüşüm çalışmalarını yürütüyoruz. İzmir Bayraklı'da yerinde ve rezerv alanda toplam 5 bin 74 konut ve 353 dükkan yapıyoruz. Bayraklı'da inşa ettiğimiz 1391 konut ve 302 dükkandan yapımını tamamladıklarımızı vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Geri kalan konutları ve dükkanları da en kısa sürede tamamlayacak ve vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bayraklı'da rezerv alanda inşa ettiğimiz 3 bin 649 konut ve 51 dükkanı da aynı hızla tamamlayacağız."