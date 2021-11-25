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Giriş Tarihi: 25.11.2021 08:31

Başkan Erdoğan başkanlığında MGK toplanıyor

Başkan Erdoğan başkanlığında MGK toplanıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor. Toplantıda, yurt içi ve dışındaki terörle mücadele operasyonları ile bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Başkan Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı Beştepe'de yapılacak. Terör örgütünün kış üslenmesine yönelik yurt içi ve dışında yapılan operasyonlarındaki son durum ele alınacak.

Sahadan gelen istihbarat raporları doğrultusunda yeni operasyonlar masaya yatırılacak. Doğu Akdeniz, Afganistan, Suriye ve Karabağ'daki durum görüşülecek

Bölgesel gelişmeler başlığında Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmaları başta olmak üzere sahadaki son durum görüşülecek.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Rum Kesimi'nin provakatif adımları karşısında atılacak adımlar ele alınacak. Afganistan, Libya ve Karabağ'daki son durum değerlendirilecek.

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Başkan Erdoğan başkanlığında MGK toplanıyor
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