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Giriş Tarihi: 25.11.2021

“Batı’da görev yapamam ben komandoyum”

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
“Batı’da görev yapamam ben komandoyum”
BARIŞ Pınarı Harekâtı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde eğitim sırasında silah kazası sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Mete Yıldırım Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Kahraman binbaşının silah arkadaşlarına tayin sırasında söyledikleri tam bir vatansever olduğunu gösterdi. Yıldırım'ın, "Ben komandoyum. Batı da görev yapamam" diyerek Hakkari'ye tayin istediği öğrenildi. Şehit Piyade Binbaşı Yıldırım'ın cenazesi, ikindi namazını müteakip Ankara'nın Elmadağ İlçesinde, Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin öğretmen olan eşinin acı haberi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde aldığı öğrenildi. -
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“Batı’da görev yapamam ben komandoyum”
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