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Giriş Tarihi: 25.11.2021 12:02 Son Güncelleme: 25.11.2021 12:04

Son dakika haberi: İnterpol’ün yeni başkanı belli oldu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Son dakika haberi: İnterpol’ün yeni başkanı belli oldu

Son dakika haberi: Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanlığına Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Ahmed Nasser Al Raisi'nin seçildiği bildirildi. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Interpol 89. Genel Kurul Toplantısı'nın 3. gününde yeni genel başkan ve icra kurulu üyelerinin seçimine başlandı.

Son dakika haberleri.... Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanlığına Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Ahmed Nasser Al Raisi'nin seçildiği bildirildi. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Interpol 89. Genel Kurul Toplantısı'nın 3. gününde yeni genel başkan ve icra kurulu üyelerinin seçimine başlandı.

Yapılan oylama sonucu Birleşik Arap Emirlikleri'nden Ahmed Nasser Al Raisi, Interpol'ün yeni başkanı seçildi. Interpol'ün resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, Al Raisi'nin 4 yıl boyunca başkanlık görevini sürdüreceği kaydedildi.

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Son dakika haberi: İnterpol’ün yeni başkanı belli oldu
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