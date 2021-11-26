İBB yatırım bütçesini düşürdü

Geçen sene yapmadığınız yatırımları, bu sene bütçeye tekrar yazmışsınız' diyen İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "Bu bütçe taslağının ve ekli belgelerin İstanbul'un vizyonu açısından bize neler vaat ettiklerine de baktım ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadım.

Bırakın yatırım yapmayı, bunlar hükümetimiz tarafından yapılan yatırımlara teşekkür etmekten bile acizdirler. Hükümetimiz İstanbul'un geleceği için büyük bir vizyon projesi olan Yeni AKM'yi hizmete açtı. Ne sözlü beyanınız olarak ne de medyada bir teşekkürünüze denk gelmedim. İstanbul'un vizyonu için çok önemli olan bu eser sizi rahatsız mı etti?" diye sordu.

53'TEN 37'YE DÜŞTÜ

İBB'nin yeni yönetiminin İstanbul'da yatırımlara bütçe ayırmadığını dile getiren Göksu, "İBB'nin son 6 yıllık yatırım serüvenine baktığımız zaman ne dediğim daha iyi anlaşılacaktır. Bakınız 2016, 2017 ve 2018 senelerinde yani AK Parti döneminde İBB bütçesinin ortalama yüzde 53'ü yatırımlara ayrılmıştı. 2020, 2021 ve 2022 senelerinin yani CHP döneminin ortalaması ise yaklaşık yüzde 37 civarındadır. Bunların da çoğunun yapılmadığını görüyoruz. Yani İBB'nin gündeminde yatırım yok" diye konuştu.

PROJELER ERTELENİYOR, PARALAR NEREYE GİDİYOR?

2022 yılı 'Yatırım Programı'nda yer alan projelerin önemli bir kısmının 2021'de bitecek diye geçen yılın yatırım programında da yazdığına işaret eden Göksu, "Geçen sene yapmamışsınız, aynısını bu seneye yazmışsınız. Yatırımları ötelemişsiniz de buraya ayrılan bütçeye ne oldu? Paralar nerede? Bütçenin şu ana kadarki gerçekleşmesine bakılınca 2021 senesinde günlük 72,5 milyon TL harcandığı görülmektedir. Yatırımları ertelediğinize göre paralar nereye harcandı? Ayrıca bu yatırım programında nerede ve ne zaman yapılacağı belli olmayan toplamda 3.693 milyar TL yatırım bütçesi görülmektedir" ifadelerini kullandı.

YATIRIMI ARAŞTIRMA FİRMALARINA YAPMIŞLAR

'İstanbul'un kadınları, gençleri ve çocukları için yatırım yapmayan CHP'li yönetim başka şeylere yatırım yapmaktadır' diyen Göksu sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bakınız isimleri şimdilik bende saklı olan bazı kamuoyu araştırma firmaları İBB'nin şirketlerine her ay 'araştırma' adı altında yüzbinlerce liralık faturalar kesiyorlar. Mesela üç ayrı araştırma firması İBB'nin bir şirketine 15 gün içinde toplamda 400 bin TL'ye yakın fatura kesmiş. Neyi araştırmışlar, kimse bilmiyor. Açıklarlarsa öğrenmiş oluruz. Hepsinin bilgisi bende var. Yeri geldiğinde bunları tek tek açıklayacağım."