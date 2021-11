‘Kadına kalkan eli asla affetmeyeceğiz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi Emine Erdoğan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle düzenlenen panelin açılışına katıldı. Erdoğan, İstanbul 'da samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz 'in ölümüne duyduğu üzüntüyü tarif edecek kelimesinin olmadığını belirterek "Başak'ın ailesinin kalplerindeki ateş asla sönmeyecek. Başak'tan geriye gidilmeyecek bir düğün, hasreti dinmeyecek bir nişanlı ve arkadaşları kaldı. Geleceğe dair planları, kurulan hayallerinin yarım kalacağını bilmek içimizi acıtıyor" dedi. Erdoğan şöyle konuştu:Kadınlara kalkan elleri asla affetmeyeceğiz. Kadına yönelik şiddet coğrafi sınırları aşan tüm toplumların ortak sorunudur. Verdiğimiz mücadele tüm dünya kadınlarının hayrınadır. Dünyanın dört bir yanını saran şiddet yangınından bahsediyoruz. Ülke olarak bu yangından nasip almamız bizi derinden üzüyor. Bu mücadeleyi tek cepheden veremeyiz. Şiddeti toplumumuzun damarlarından temizlemek hepimizin el birliği ile çalışmamıza bağlı. El ele verdiğimizde sadece kadınlara yönelik değil her türlü şiddeti önleyebiliriz.KADES uygulaması İtalya 'da gerçekleştirilen 2021 Akdeniz Parlamenter Asamblesi 'nde ödüle layık görüldü. 15 Kasım itibarıyla bu uygulamayı 2 milyon 758 bin 120 kişi telefonuna indirdi. Uygulamadan 242 bin 473 ihbar alınmış. 81 ilde Emniyet ve Jandarma bünyesinde 1102 adet aile içi kadına yönelik şiddetle mücadele birimi kuruldu.Sinema ve müzik gibi insanların zihnine en hızlı tesir eden araçlar maalesef beraberinde şiddet unsurlarını da taşıyor. Şarkılarda kadınların haysiyetine büyük saldırı saydığımız sözlerin adeta tekerlemeye döndüğünü görmek son derede acı. Sosyal medyada kadınlara yöneltilen şiddet dili ele alınmalı. Zihnimizi ve kalbimizi filtrelerle donatmalıyız. Bu filtreleri kendi kültür havuzumuzdan ve manevi dünyamızdan bulacağız.Her şiddet vakasından sonra "Bu son olsun" diyoruz. Kadınların televizyon haberlerinde çaresizce maruz kaldığı şiddet sahnelerine daha fazla şahit olmamalı, çocukların bu vahşetin içinde yer almalarını görmemeliyiz. Şiddetin karşısında kadınıyla, erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla tek yürek olarak durmalıyız. Kadınların güçlenmesi şiddetin son bulması için son derece önemlidir. Hiçbir kadının şiddet görmediği bir dünya diliyorum.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül , TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle koruma kararlarında düşüş olduğu iddialarına yanıt verdi. Gül, "Sözleşme feshinden önceki 10 ayda 236 bin 882 dosyada, 216 bin 763 kişiye 658 bin 232 tedbir kararı verildi. Fesihten sonraki 4 ayda 141 bin 360 dosyada, 140 bin 244 kişiye 430 bin 745 tedbir kararı verildi. Yüzde 43 daha yüksek tedbir kararlarının verildiği görülmekte" dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) düzenlenen 81 il valisinin video konferans sistemi ile bağlandığı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Yanık, hâkim ve savcılardan elektronik kelepçe kararının titizlikle uygulanmasını istedi. Bakan Soylu ise 15 Kasım itibarıyla bu yıl 251 kadın cinayeti işlendiğini belirterek, "Geçen yılın tamamında bu sayı 268'di. Bu yıl, bu sayının üstünde kalacağımız görülüyor. Son 5-6 yıldır aşağı doğru kanal şeklinde bir iniş var. Ancak burada, söz konusu olan istatistik rakamlar değil, insanın canı olduğu için bu meseleye özellikle önümüzdeki bir ayda hızlı şekilde vaziyet almamız lazım. Türkiye'de şu an aktif 287 kelepçe var. Süresi tamamlanan kelepçe uygulaması sayısı 501. Yani toplam 788 kelepçe kararı verilmiş, uygulanmış ve uygulanıyor. Barıştırıp evlerine yollamak kolay bir yöntemdir ama görülüyor ki çözüm değil" dedi.CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Tamamen ortadan kaldıracağız, kararlıyız" ifadesini kullandı. Erdoğan, açıklamada şunları ifade etti:"Bir insan hakkı ihlali olan kadına yönelik şiddet ne yazık ki tüm dünyanın sorunudur. Türkiye bu soruna karşı en kapsamlı ve etkili mevzuata sahip ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Geçtiğimiz Temmuz ayında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nı açıklamış, 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyet belirlemiştik. Değişen şartlara ve ortaya çıkan ihtiyaçlara bağlı olarak gereken her türlü yasal ve idari tedbiri almayı sürdüreceğiz.Aziz milletim... Unutmamalıyız ki kadına yönelik şiddetle mücadele aynı zamanda annemizin, eşimizin, kızımızın hakkını, hukukunu, onurunu korumanın da mücadelesidir. Bu sorunun ortadan kalkması tüm kesimlerin inancı, çabası ve mutabakatıyla mümkündür.Bugüne kadar kadınların her alandaki hak arama mücadelelerinde yanlarında olduk, bundan sonra da olacağız. Kadına karşı şiddeti insani ve ahlaki değerlerimizi güçlendirerek inşallah tamamen ortadan kaldıracağız. Kararlıyız."