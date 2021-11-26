Kan davası cinayetine 4 ilde operasyon, 7 tutuklama



KAN DAVASINI BAŞLATAN İLK CİNAYET DİYABAKIR'DA, İKİNCİSİ DE DENİZLİ'DE İŞLENDİ

Öldürülen Veysi Özbey'in oğlu 22 yaşındaki Mehmet Özbey'in de 2017 yılında Diyarbakır'da cinayete karıştığı ortaya çıktı. Mehmet Özbey'in Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde aralarında husumet bulunan Çıtak Ailesi'yle çıkan silahlı kavgada Hikmet Çıtak'ı tüfekle vurarak öldürdüğü, kardeşi Refik Çıtak'ı yaraladığı belirlendi. Mehmet Özbey'in tutuklu yargılandığı davada, babası Veysi Özbey'in de 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan tutuksuz sanık olarak yargılandığı öğrenildi. Veysi Özbey'in bu olayın ardından Diyarbakır'dan Denizli'nin Honaz ilçesine gelerek, yerleştiği öğrenildi.

KAN DAVASI NEDENİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, öldürülen Veysi Özbey'in kan davası nedeniyle öldürüldüğünü tespit etti. Özbey'i tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen tetikçi İzzet Aygün (47), azmettirici olduğu ileri sürülen Şefik Çıtak (69) ve oğulları Süleyman Çıtak (47), Diyarbakır'daki olayda yaralanan Refik Çıtak (42), Hacı Ç. (35), cinayeti organize ettiği iddia edilen Yüksel Yılmaz (56), cinayete yardım ettikleri ileri sürülen Turgut Erdoğan (47), Aziz E. (47) ve jandarma uzman çavuş Erdi Türkcan (29) Diyarbakır, Muğla, Denizli ve Sakarya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Denizli'ye getirilen şüphelilerin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 hafif makineli tüfek, 3 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.



CİNAYET ÖNCESİ 1 YIL KEŞİF YAPTIKLARI BELİRLENDİ

Yapılan araştırma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin cinayet öncesi bir yıl boyunca Diyarbakır'dan Denizli'nin Honaz ilçesine gelip, Özbey'i takip ederek keşif yaptıkları da tespit edildi. Cinayeti organize ettiği ileri sürülen Yüksel Yılmaz'ın yeğeni olduğu belirlenen sözleşmeli Uzman Çavuş Erdi Türkcan'ın iddiaya göre, Çıtak ailesinden aldığı parayı tetikçi ve yardım eden kişilere dağıtmakla görevli olduğu ileri sürüldü.



7 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 9 şüpheli, bugün yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Aziz E. ve Hacı Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 7 kişi 'Kan gütme saikiyle kasten öldürme' suçundan tutuklandı.