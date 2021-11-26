Kırmızı listeye bir çizik daha

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) PKK'ya yönelik Gara ve Kandil'de gerçekleştirdiği operasyonda kırmızı listede yer alan 'Botan' kod adlı Nihat Gören'in de aralarında yer alıdığı 6 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerinin son 1 yılda etkisiz hale getirdiği kırmızı listedeki terörist sayısı 11'e ulaştı.
NOKTA OPERASYON
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar yurtiçinde ve yurtdışında aralıksız devam ediyor. MİT operasyon birimi tarafından gerçekleştirilen operasyonda Kuzey Irak'ta PKK'ya bir darbe daha vuruldu. MİT'in gerçekleştirdiği operasyonda, Gara'da 4, Kandil'de ise 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Gara'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin PKK/KCK'nın sözde dış ilişkiler sorumlularından "Botan" kod adlı Nihat Gören olduğu belirlendi. Bir süre PKK'nın "TAK" yapılanmasında yer alan terörist Gören'in, TSK'nın Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği Pençe operasyonlarında yaralandığı, tedavi edildikten sonra da Gara'da faaliyet yürütmeye başladığı öğrenildi. Gören'in de etkisiz hale getirilmesiyle PKK'ya yönelik MİT, TSK ve İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü operasyonlarda terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride aranan 11 PKK'lı üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. Bu teröristlerin lider kadroda yer alması ise örgüte ağır darbe indirdi.
İŞTE O LİSTE
28 Eylül 2020:
Sözde Botan saha sorumlusu Vahiyettin Karay, Van
Çatak'ta etkisiz hale getirildi.
7 Ekim 2020: Diyarbakır
'da gerçekleştirilen hava destekli operasyonda kırmızı kategoride aranan "Doktor Amara" kod isimli Müzeyyen Aydınlı
etkisiz hale getirildi.
12 Kasım 2020: Tunceli
Ahpanos Vadisi'nden düzenlenen operasyonda, sözde Tunceli Saha Sorumlusu, kırmızı listede aranan İsmail Sürgeç etkisiz hale getirildi.
2 Şubat 2021:
Terör örgütü PKK/ KCK'nın Amanos saha sorumlusu "Bedrettin Bedirhan" kod adlı İbrahim Şengül
, Hatay'da etkisiz hale getirildi.
29 Nisan 2021:
PKK'nın sözde Orta Saha Karargâhında Kadın Sorumlusu olarak faaliyet gösteren kırmızı kategorideki terörist Suna Taş, Diyarbakır Lice İlçesi kırsalında etkisiz hale getirildi.
30 Mart 2021:
Mardin Nusaybin'de Hevram Havraman Avyer kod adlı Hasan Mahmudi etkisiz hale getirildi.
18 Mayıs 2021:
Diyarbakır Lice'de MİT'ten alınan istihbaratla düzenlenen operasyonda sözde Diyarbakır sorumlusu "Agit Bismil" kod adlı Aydın Şimşek etkisiz hale getirildi.
22 Haziran 2021:
MİT'in Irak'ın Süleymaniye kentindeki nokta operasyonuyla PKK'lı Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi.
28 Eylül 2021:
MİT'in Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonda PKK'nın sözde merkez komite üyesi Engin Karaaslan etkisiz hale getirildi.
10 Kasım 2021:
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, Gara'da etkisiz hale getirildi.
2 PKK'LI DAHA TESLİM OLDU
Öte yandan, İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu 2015'te katıldıkları terör örgütü PKK'dan kaçan 1'i Terörden Arananlar Listesi'nde Gri Kategori'de olmak üzere 2 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkadı. İkna çalışmaları sonucunda bu yıl içinde teslim olan örgüt mensubu sayısı ise 180'e yükseldi.