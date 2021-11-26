‘Kontrollü darbe’den FETÖ’cü Enver Altaylı çıktı

FETÖ davasında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl, 'Siyasi ve askeri casusluk' suçundan ise 13 yıl 4 ay hapis cezası verilen eski MİT'çi Enver Altaylı
hakkında hazırlanan tutanaklarda ilginç detaylar ortaya çıktı. Altaylı'nın 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin 'kontrollü darbe' olduğu yönünde çeşitli propaganda yazıları hazırlayan FETÖ üyeleri ile bağlantısı olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde faaliyet yürüten Altaylı'nın, söz konusu raporları ABD
'li üst düzey yöneticilere ulaştırılması için 'Erdoğan ve Türkiye'nin dönüşümü' başlıklı propaganda metnini Almanya ve İsrail
'de üst düzey yetkililere iletilmesi amacıyla İsrailli Prof. Dr. Amatizia Baram'a gönderilmesini sağladığı kaydedildi.