Mehmetçik her alanda milletin yanında! Doğal afetlerle mücadelede yeni dönem

Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) envanterinde uygun nitelikte olan Hava araçlarına esas görevlerini aksatmayacak şekilde ilave sistemler takılacak. Pilotlara orman yangınları kapsamında ek eğitimler verilerek ihtiyaç halinde orman yangınlarında kullanılmak üzere 'Rezerv Güç' oluşturulacak. Ortak tatbikatlar gerçekleştirilerek, yangınlara daha profesyonel şekilde müdahale edilmesi sağlanacak.



ÇİFT MAKSATLI KULLANIM

TSK, afet durumunda intikal hızı noktasında dünya orduları içinde dikkat çekiyor. AFAD, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve ilgili Valilikler ile koordineli olarak acil durumlarda uçak, helikopter, personel, araç, gereç ve ekipman desteği veren TSK, envanterinde bulunan hava araçlarının çift maksatlı olarak kullanılması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile gerekli koordinasyonu yapıyor.

Bu yıl yaz aylarında, başta Akdeniz ve Ege olmak üzere Marmara, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 49 şehirde çıkan 299 orman yangınında sekiz kişi hayatını kaybederken yüz binlerce hektarlık orman da küle dönmüştü. Yangınlara 15 yangın söndürme uçağı, 62 helikopter, 9 insansız hava aracı, bir insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 450 iş makinesi ve 5.250 personel ile müdahale edilmişti.