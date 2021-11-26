Haberler Gündem Haberleri Mehmetçik her alanda milletin yanında! Doğal afetlerle mücadelede yeni dönem
Giriş Tarihi: 26.11.2021 09:50

Mehmetçik her alanda milletin yanında! Doğal afetlerle mücadelede yeni dönem

BETÜL USTA BETÜL USTA
Mehmetçik her alanda milletin yanında! Doğal afetlerle mücadelede yeni dönem

Ülke güvenliğini sağlamak için yurtiçi ve sınır ötesinde büyük fedakarlık gösteren Mehmetçik, doğal afetlerde de tüm imkanlarıyla milletin emrinde olmaya devem ediyor. Yaz aylarında yaşanan orman yangınları ve sel, heyelan felaketlerinde verilen görevleri özveri ve başarıyla yerine getiren Türk askeri, olası bir acil durumda ilgili kurumlarla koordine olarak destekte bulunacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) envanterinde uygun nitelikte olan Hava araçlarına esas görevlerini aksatmayacak şekilde ilave sistemler takılacak. Pilotlara orman yangınları kapsamında ek eğitimler verilerek ihtiyaç halinde orman yangınlarında kullanılmak üzere 'Rezerv Güç' oluşturulacak. Ortak tatbikatlar gerçekleştirilerek, yangınlara daha profesyonel şekilde müdahale edilmesi sağlanacak.

ÇİFT MAKSATLI KULLANIM
TSK, afet durumunda intikal hızı noktasında dünya orduları içinde dikkat çekiyor. AFAD, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve ilgili Valilikler ile koordineli olarak acil durumlarda uçak, helikopter, personel, araç, gereç ve ekipman desteği veren TSK, envanterinde bulunan hava araçlarının çift maksatlı olarak kullanılması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile gerekli koordinasyonu yapıyor.

Bu yıl yaz aylarında, başta Akdeniz ve Ege olmak üzere Marmara, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 49 şehirde çıkan 299 orman yangınında sekiz kişi hayatını kaybederken yüz binlerce hektarlık orman da küle dönmüştü. Yangınlara 15 yangın söndürme uçağı, 62 helikopter, 9 insansız hava aracı, bir insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 450 iş makinesi ve 5.250 personel ile müdahale edilmişti.

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Mehmetçik her alanda milletin yanında! Doğal afetlerle mücadelede yeni dönem
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