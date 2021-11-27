Gaziantep şehidini uğurladı

Kilis'te sınırda yaşanan kaçak olayına müdahale eden Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının "Dur" ihtarına ateşle karşılık verilmesi sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç, Gaziantep'te düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Savaş Dinç için ilk olarak görevli olduğu 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında askeri tören düzenlendi. Şehidin cenazesi burada düzenlenen törenin ardından Gaziantep Yeşilkent Mezarlığına getirildi. Şehit Savaş Dinç'in cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından buradaki şehitlikte dualar ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin annesi Behiye, babası Hasan, eşi Derya, çocukları Ecemsu, Azra, kardeşi Uzman Çavuş Zafer Dinç, yakınları ve silah arkadaşlarının yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep milletvekilleri Müslüm Yüksel, Mehmet Erdoğan, Sait Kirazoğlu, Sermet Atay, Bayram Yılmazkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma katıldı.

Şehit Savaş Dinç'in cenazesi Gaziantep Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Yeşilkent Mezarlığı'na defnedildi.