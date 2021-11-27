PKK’dan kaçan Mustafa ‘çakı gibi’ asker oldu

Diyarbakır
'da, oturma eylemi yapan annesinin çağrısı üzerine terör örgütü PKK'nın kamplarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Mustafa Biçer, vatani görevini yapması için annebabası tarafından teslim edildiği birliğinde 'çakı gibi' asker oldu. Jandarma kıyafetiyle, kendisini ziyarete giden anne-babası, dayısı ve komutanı ile birlikte gururla poz veren Mustafa Biçer SABAH
'a konuştu.
'VATAN BORCUNUZU ÖDEYİN'
Terör örgütünün kendisini, daha 16 yaşında kandırıp kaçırdığını ve kamplarda zorla tuttuğunu anlatan Biçer, "Yaklaşık 4 yıl boyunca işkence, zulüm ve hakaret gördüm. Hep bir yolunu bulup kaçmayı düşünürken, annemin HDP önünde başlattığı eylemi gördüm. Devletimin de desteği ile PKK'nın elinden kaçmayı başardım ve teslim oldum. Şimdi de vatan borcumu ödemek için asker oldum. Bu kıyafeti giymeyi bana nasip eden Allah'a ve her zaman yanımda olan devlet büyüklerime teşekkür ediyorum. Onurlu ve mutluyum. Dağdakiler hayatınızı heba etmeyin. Bu yolun sonu ölüm. Gelin yol yakınken, devletinize teslim olun, devletimiz büyük, size sahip çıkacak. Gelin sizde benim gibi vatan borcunuzu ödeyin" dedi.
'HAYALİM GERÇEK OLDU'
Bir yandan kanser tedavisi gören anne Ayşegül Biçer
ise "Bir annenin erkek çocuğu için kurduğu hayal, önce Peygamber ocağına gönderip vatan borcunu ödemesidir. Sonra ise damat olmasıdır. Rabbim her anneye bu duyguyu yaşamayı nasip etsin. Eyleme başladığımda 'Oğlumu PKK'nın elinden kurtarırsam kınasıyla askere göndereceğim' vaadim vardı. Bunu gerçekleştirdim. Çadırda günlerce oğlumu kurtarmak için döktüğüm gözyaşlarını bu kez asker olduğunda mutluluktan döktüm" diye konuştu. Baba Rauf Biçer de, "Mustafa, kendisini kurtaran devletimize emanettir. Bir asker babası olmanın gururunu yaşıyorum" dedi.