TBMM Başkanı Şentop, Özbekistan Senato Başkanı Narbayeva ile görüştü

"İŞ BİRLİĞİMİZDE YAKALADIĞIMIZ İVMEDEN MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

Türkiye ve Özbekistan'ın ortak medeniyeti, tarihi ve kültürü paylaşan iki kardeş ülke olduğunu vurgulayan Şentop, "Son dönemde iş birliğimizde yakaladığımız ivmeden memnuniyet duyuyoruz. Ülkelerimiz arasındaki düzenli temas ve istişarelerin oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.