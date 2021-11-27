Haberler Gündem Haberleri Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor! Sayı 182'ye yükseldi
Giriş Tarihi: 27.11.2021 18:21

Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor! Sayı 182'ye yükseldi

Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor! Sayı 182’ye yükseldi

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 182'ye yükseldi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 ve 2017 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

TESLİM OLAN ÖTGÜT MENSUBU SAYISI 182'YE YÜKSELDİ

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 182'ye yükseldi.

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Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor! Sayı 182'ye yükseldi
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