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Giriş Tarihi: 28.11.2021 19:31 Son Güncelleme: 28.11.2021 19:49

Alman medya kuruluşu Deutsche Welle, Çerkesler üzerinden Türkiye'yi hedef aldı

Alman medya kuruluşu Deutsche Welle, Çerkesler üzerinden Türkiye’yi hedef aldı

Alman Deutsche Welle Türkiye karşıtı haberlerine devam ediyor. Sık sık Türkiye karşıtlığı ile gündeme gelen Deutsche Welle bu kez de Çerkesler üzerinden Türkiye'yi hedef aldı ve algı operasyonu yaptı.  DW Türkçe'de yayımlanan haberde, Türkiye'de Çerkeslere karşı asimilasyon uygulandığını iddia etti.

Türkiye'ye karşı başlattığı algı operasyonları ile gündemden düşmeyen Alman medya kuruluşu Deutsche Welle, yeni bir operasyon girişiminde bulundu.

ASİMİLASYON İDDİASI

Deutsche Welle tarafından yayınlanan bir haberde Çerkeslerin Türkiye sınırları içinde asimilasyon politikalarına maruz kaldıkları iddia edildi.

"EN BÜYÜK ASİMİLASYON TÜRKİYE'DEDİR"

Çerkeslerin, dünyada 40'tan çok ülkede yaşadığı aktarılan haberde, "Dünyada en fazla Çerkes nüfusu Türkiye'dedir ve maalesef en büyük asimilasyon da Türkiye'dedir." denildi.

"ÇERKES DİLİ VE KÜLTÜRÜ YAKIN BİR GELECEKTE YOK OLACAK"

Öte yandan bahsi geçen haberde "Çerkesler kültürlerini kaybetmemek için uğraşıyor. Teşvik etmek lazım, yoksa yakın bir gelecekte Çerkes dili ve kültürü yakın bir gelecekte yok olacak." ifadelerine de yer verildi.

ALGI OPERASYONUNA TEPKİ YAĞDI

Alman Deutsche Welle'nin algı operasyonuna başta Türkiye'de yaşayan Çerkesler olmak üzere birçok kesimden tepki geldi.

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Alman medya kuruluşu Deutsche Welle, Çerkesler üzerinden Türkiye'yi hedef aldı
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