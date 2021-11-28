Alman medya kuruluşu Deutsche Welle, Çerkesler üzerinden Türkiye’yi hedef aldı

"ÇERKES DİLİ VE KÜLTÜRÜ YAKIN BİR GELECEKTE YOK OLACAK"

Öte yandan bahsi geçen haberde "Çerkesler kültürlerini kaybetmemek için uğraşıyor. Teşvik etmek lazım, yoksa yakın bir gelecekte Çerkes dili ve kültürü yakın bir gelecekte yok olacak." ifadelerine de yer verildi.