Ankara’yı bu zihniyete teslim etmeyeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
, Beypazarı
ilçesinde hayata geçirilen yatırımların toplu açılış törenine katıldı. İller Bankası desteğiyle yapılan belediye hizmet binası, Hıdırlıktepe rekreasyon alanı, çiçek ve sebze serası, hayvan pazarı yerleşkesi ve mezbahanenin açılışını yapan Kurum, TOKİ tarafından da 428 konut ve 12 dükkânın temel atma törenine katıldı.
REKLAM VE ALGI BELEDİYECİLİĞİ
Beypazarı Belediye binasının 33 milyon lira yatırımla yapıldığını belirten Kurum, "İşte biz Beypazarı'nda onlarca projenin açılışını yaparken, milyarlarca liralık yatırımlarımızın temellerini atarken; birileri de Ankara
'yı durdurmanın, bu Gazi Başkenti geriye götürmenin derdine düşmüş. Bunlar Ankara'yı 1994 öncesi gibi Megaköy yapmaya azimliler. Onlar Ankara'yı yeniden bozkıra geri döndürmekte kararlılar, biz ise Ankara'yı büyüyen, gelişen ve yeşil Ankara yapmakta kararlıyız. En son Başkent Millet Bahçemizi açtık. 20 günde 2 milyon insan istifade etti. Sizler de gezdiniz değil mi? İnşallah bu millet bahçelerimizle, çevre yatırımlarımızla Ankara'yı CHP zihniyetine; reklam, algı, çalgı, çengi belediyeciliğine teslim etmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.
BİZİ CUMHURBAŞKANIMIZIN YANINDA BULURLAR
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM:
Bizi kimse 'Türkiye solarsa sulayın, büyürse budayın' diyenlerin yanında bulamaz. Bizi arayanlar 'Başaramayacaksınız! Bu millete diz çöktüremeyeceksiniz' diye haykıran liderimizin, Cumhurbaşkanımızın, Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bulurlar. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız her hizmeti milletimiz için hayata geçiriyoruz. İnşallah 1.5 yıl içerisinde atacağımız adımlarla, yapacağımız çalışmalarla da 2023, hizmetlerimizi taçlandıracağımız yeni bir zafer yılı olacak.