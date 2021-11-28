Depremzedelerin yeni ev sevinci

İzmir
'de, geçtiğimiz yıl 117 vatandaşımızın ölümü, bine yakın binanın da ağır hasar almasına neden olan 6.9'luk depremin ardından yapımına başlanan evler, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle depremzedelere teslim edilmeye başlandı. Depremzedeler, evleri çok beğendi.
Özkanlar semtinde oturdukları Yağcıoğlu Sitesi'ndeki evleri yerle bir olan Ergün ve Belgin Dalkılıç çifti, çekilen kurada çıkan evlerini teslim almaya hazırlanıyor. 110 metrekarelik örnek dairede inceleme yapan çift, evi çok beğendi.
TOKİ
tarafından inşa edilen konutları temel seviyesinden itibaren titizlikle inceleme fırsatı bulduğunu belirten Ergün Dalkılıç şöyle konuştu:
"Bornova
'daki Özkanlar Yağcıoğlu Sitesi A Blok'ta oturuyorduk. Yan taraftaki bina çöktü. Çok sayıda komşumuz hayatını kaybetti. Deprem sonrası devletin tüm organları bizleri kucakladı. 9-10 ay gibi çok kısa bir süre içinde evler tamamlandı. Binanın inşa aşamasında her etabını kontrol etme şansım oldu. Zemine çakılan fore kazıklardan jet graud betonuna, demirine kadar hepsini inceledim. Herhalde bu bölgedeki depreme en dayanıklı konutlar bizimkiler oldu. Konumuna göre çok kaliteli yapıldı. Beklentimizin çok üzerinde olduğunu düşünüyorum. Daireler çok güzel. Akıllı evler gibi. Ödeme koşulları oldukça iyi. Metrekare olarak eski dairemden küçük ama konforu denk ve kullanımı çok iyi. Bir yılda bitmesi büyük ayrıcalık. Bu vesile ile devlete, devleti yönetenlere, projeyi takip edenlere teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar."
Belgin Dalkılıç ise 22 senedir Bayraklı Manavkuyu'da oturduğunu belirterek, "Depremi çok kötü yaşadık. 7. katta oturuyorduk. Daha şiddetli hissettik. Yıkılma anı çok kötü idi. 7. kattan zemine ilerlediğimizde diğer bloğun yıkıldığını gördük. Şu anda evler çok güzel oldu. 3+1 evler kullanışlı olması açısından da çok güzel. Bizim evlere göre daha kullanışlı. Evlerden çok memnunuz. Gelip geçerken bakıyoruz. Gerçekten itina ile yapılıyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.