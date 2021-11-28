Ticarette hedef 5 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
dün Türkmenistan
'a gitti. Erdoğan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov tarafından resmi törenle karşılandı. Oğuzhan Köşkü'ndeki törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları dinlendi. Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Berdimuhamedov, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti. Erdoğan ve Berdimuhamedov, resmi karşılama töreninin ardından görüşmelere geçti. İki lider, görüşmelerin sonunda anlaşmaların imza törenine katıldı. İki lider imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Ata yurdu Türkmenistan'a gelmekten büyük bir bahtiyarlık duyduğunu belirten ve Berdimuhamedov'a, "Kadirli Doğanım" diye hitap eden Erdoğan, Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıldönümünü tebrik etti. Erdoğan şunları söyledi:
İLİŞKİMİZ KEMİK KARDEŞLİĞİ
"Kardeşlik ilişkileri çerçevesinde Türkmenistan'ı ve başarıyla sürdürdüğü tarafsızlığı desteklemeye devam edeceğiz. Kadirli Doğanımı, 'gözlemci üye devlet başkanı' sıfatıyla ilk kez katıldığı, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi vesilesiyle kısa süre önce İstanbul'da misafir ettik. Türkmenistan'ın da aramıza katılmasıyla aile fotoğrafımız tamamlandı. Görüşmelerde, 'kemik kardeşliği'ne dayanan ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldık. Ticaret hacmimizi, ilk planda 5 milyar dolara çıkarmak üzere gerekli adımları atmak konusunda kararlıyız. Kara ve havayolu taşımacılığının yanı sıra enerji alanındaki işbirliğimizi geliştirmek amacıyla yapabileceklerimiz hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Tarihi ve kültürel ortaklığa dayalı stratejik işbirliğimiz çerçevesinde eğitim, kültür, gençlik ve spor gibi beşeri alanlardaki ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırma konusunda da hemfikiriz. İmzaladığımız ortak bildiri, 9 maddeden oluşuyor ve bu anlaşmayla birlikte kardeş Türkmenistan ile ilişkilerimizin ahdi zeminini daha da güçlendirdik."
İki liderin görüşmesinin ardından ortak bildiri yayımlandı. Erdoğan ve Berdimuhamedov, stratejik özellik taşıyan ve sarsılmaz dostluk, karşılıklı saygı ve güven ilkelerine dayanan ikili ilişkilerin yüksek düzeyini memnuniyetle kaydetti.
9 MADDEDE ANLAŞMA
Türkiye
ve Türkmenistan arasında ortak bildiri ve bazı alanlarda işbirliği mutabakatı imzalandı. Radyo ve Televizyon Kurumu ile Türkmenistan Televizyon, Radyo ve Sinemacılık Devlet Komitesi arasında, Radyo ve Televizyon Kurumu ile Türkmenistan Devlet Haber Ajansı arasında, Anadolu Ajansı ile Türkmenistan Devlet Haber Ajansı arasında, sağlık ve tıp bilimleri alanlarında, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkmenistan Türkmen Atları Devlet Birliği arasında atçılık alanında, ortak Türkmen-Türk Genel Eğitim Okulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Türkmenistan Merkez Bankası arasında protokol alanında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.
ERDOĞAN'A DEVLET NİŞANI
Basın toplantısının ardından Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov tarafından Devlet İşbirliği Nişanı tevcih edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, onur duyduğunu belirtti. Erdoğan, "Bu nişanla şahsıma gösterilen teveccüh için yürekten teşekkür ederim. Bu âli nişana layık görülmem, ata yurdumuz Türkmenistan'a gerçekleştirdiğim resmi ziyareti taçlandırmıştır. Nişanın Türkiye Cumhurbaşkanı olarak şahsıma tevcihi karşılıklı saygı, anlayış ve ortak çıkarlar temelinde her alanda gelişen ilişkilerimizin somut bir tezahürüdür. Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve karşılıklı muhabbetin yeni bir sembolü olarak gördüğüm bu nişanla kemik kardeşliğimiz bir kez daha perçinlenmiştir" dedi.
BERDİMUHAMEDOV: İLİŞKİLERİMİZ GELİŞECEK
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ise ortak basın açıklamasında şunları söyledi: "Ülkelerimiz, modern dönemin genel tehditlerine ve uluslararası terörle, uyuşturucunun yasa dışı dolaşımıyla etkin mücadele etmek amacıyla işbirliğini gelecekte de sürdüreceklerdir. İki ülke, Afganistan'a yardımların sağlanması için çalışmaya devam edecektir. Ülkelerimizin topraklarından geçen doğu-batı koridorlarının oluşturulması için yakın işbirliği yapılması konusunda mutabakat sağladık. Türkmenistan-Türkiye ilişkileri daha da gelişecek. İki ülke, yakın ve gelecekte çok sayıda alanda işbirliği yapmaya çaba sarf ettiğini bir kez daha göstermiştir.
BEREKET İÇİN EKMEK KIRDILAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat
'ta geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aşkabat Uluslararası Havalimanı'nda Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Çarı Gılıçov, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral ve büyükelçilik personeli tarafından karşılandı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan burada kendilerini karşılayan Türkmen çocukların tuttuğu ekmekten birer parça aldı. Ekmek kırma geleneği bereketi simgeliyor.
ERDOĞAN ONURUNA AKŞAM YEMEĞİ
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna akşam yemeği verdi. Yemeğin ardından Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Berdimuhamedov ve eşi hatıra fotoğrafı çektirdi.