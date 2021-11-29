İBB’nin lüks rezidans projesi ruhsatsız çıktı

'HAK SAHİPLERİ DIŞLANDI USULSÜZ KİRALAMALAR YAPILDI'

KİPTAŞ tarafından önceki yönetim tarafından yapılan ancak yeni yönetimin göreve gelmesinin ardından üretilen konutların hak sahiplerine teslim edilmediğini, çoğunun çürümeye terk edildiğini, hak sahibi olmayan kişilere kiraya verildiğini belirten Cin konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Başkan bey, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, KİPTAŞ İBB, Pendik Belediyesi ve bir vakıf arasında kamu yararına, halka hizmet vermek üzerine yapılan işbirliğini gündeme getirip, hakkımızda bir dosya varmış gibi bir izlenim oluşturmaya çalıştı. Sayın başkan bize, aba altından sopa gösterdi. Bizim abdestimizden şüphemiz yok. Bölge halkına sunulan hizmetin devamından yanayız. Bunun için her ortamda gerekenleri yapacağız. Bu gibi konularda endişe etmesi gereken biri varsa, O da kendisidir. Kadrolaşma usulsüzlükleri, İSMEK kursiyerlerine yapılan ayrımcı hakaretler, İETT'nin yakınlara devredilen bakım işleri, Usulsüz işten çıkarmalar… Başkan bey, kendi dosyaları ile ilgilense, kendisine ve CHP'ye daha büyük iyilik yapmış olur. Meclis toplantısında da söylediğim gibi belki Nurettin Sözen ve Ergün Göknel döneminin akıbetini yaşamaktan kurtulur. Meclis toplantısında yaptığım konuşmada, kentsel dönüşüm kapsamında önceki dönemde yapılan konutların hak sahiplerine tahsis edilmemesini, kullanılmadan çürümeye bırakılmasını da gündeme getirmiştim.