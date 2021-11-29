Fetullah Gülen’in avukatı Şeker’in şebekesinin UYAP’tan sızdırdığı bilgiler ortaya çıktı

BYLOCK'ÇU OLUP OLMADIKLARINA BAKMIŞLAR



M.O'nun 17 Ocak 2019'da Şeker'den, isim ve kimlik numarası verdiği kişinin ByLock kullanıcı listesinde olup olmadığını sorgulamasını istemesinin arından, Yaşar Şeker'in de abisi Adnan Şeker'e WhatsApp'tan, "Abi, bir arkadaşın lock kaydı var mı öğreneceğiz de siz bakıyor musunuz buna? Bu ne nasıl oluyor?" şeklinde soru sorduğu aktarıldı. Adnan Şeker de usulsüz sorgulama yaptırabileceği örgüt mensubunu işaret ederek, "Lock kaydı dediği ByLock listesinde olup olmadığı. Bakılabiliyor, 'top sakallı hıyar' bakıyor" dediği belirtildi. Yaşar Şeker, ByLock sorgusu yaptırabildiklerini, bunun sonucunda kullanıcı ID'si ve irtibat bilgilerini görebildiklerini M.O'ya söylediği ifade edildi.

300 AVRO KARŞILIĞINDA SATMIŞLAR



Gerekçeli kararda, örgüt mensubunun listede yer alıp almadığına ilişkin sorgulamada, 230 lira rüşvet karşılığında kimliği henüz tespit edilemeyen bir kamu görevlisi aracılığıyla yaptırıldığı, Şeker kardeşler, havuzdan ulaştıkları bu bilgileri örgüt mensuplarına kimi zaman 300 avro karşılığında sattığı ortaya çıktı.