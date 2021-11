Fetullah Gülen’in avukatı Şeker’in şebekesinin UYAP’tan sızdırdığı bilgiler ortaya çıktı

PARALARI AJANDAYA NOT ETMİŞ



ByLock sorgusu yapılmasına aracılık eden ve yazışmalarda 'top sakallı' olarak anılan kişinin Murat B. isimli Whatsapp kullanıcısı olduğu bildirilen gerekçeli kararda, "Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yazısında, ByLock sorgusunu yapan şüphelinin (kamu görevlisinin) tespiti için ByLock sorgu kayıtlarının incelenmesi hususunda izin talep edildiği, bu amaçla ilgili kurumlardan yazışma yapılmasının talep edildiği belirtilmiştir" denildi. Yaşar Şeker'in yazışmalarında, ByLock sorgulamaları için 'top sakallı'nın her seferinde para istediği bilgisine yer verilen kararda, "Yaşar Şeker, şahsın kendisine sorgulamaları 230 TL karşılığında yaptırabileceğinden bahsettiği ve Yaşar Şeker'in Murat B. isimli şahsa yaptırdığı sorgulamalar karşılığında verdiği paraları ajandaya not ettiği görülmüştür" ifadeleri kullanıldı.