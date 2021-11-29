"DEMİRTAŞ SERBEST BIRAKILSIN" DEMİŞTİ!

İYİ Partili Bahadır Erdem'in bu sözleri önceki açıklamalarını akıllara getirdi. Erdem, katıldığı bir programda, "Ben hukukçu olarak diyorum ki; AİHM bir karar verdiyse, sözleşmede de bir hükmümüz varsa siz ona uyarsınız. Demirtaş'ın serbest bırakılması lazım. Çünkü sözleşme bunu söylüyor." ifadelerini kullanmıştı.

Erdem'in bu çıkışı ittifak ortağı CHP'ye de mesaj olarak yorumlandı.

"Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın" çağrısı yapıyordu! İYİ Partili Bahadır Erdem kendisiyle çelişti | Video