"Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı" çağrıları yapan İYİ Partili Bahadır Erdem kendisiyle çelişti. "Apo'ya terörist demeyenlerle iş tutmayız" diyen Erdem'in sözleri önceki açıklamalarını akıllara getirdi.
"APO'DAN MEDET UMANLARLA İŞ TUTMAYIZ"
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, yaptığı açıklamada, "Bizim tek bir çizgimiz var arkadaş. Teröre terör demeyen, teröriste terörist demeyen, Apo'ya terörist demeyen HDP ile de iş tutmayız. Apo'dan medet umanlarla da iş tutmayız." ifadelerini kullandı.
"DEMİRTAŞ SERBEST BIRAKILSIN" DEMİŞTİ!
İYİ Partili Bahadır Erdem'in bu sözleri önceki açıklamalarını akıllara getirdi. Erdem, katıldığı bir programda, "Ben hukukçu olarak diyorum ki; AİHM bir karar verdiyse, sözleşmede de bir hükmümüz varsa siz ona uyarsınız. Demirtaş'ın serbest bırakılması lazım. Çünkü sözleşme bunu söylüyor." ifadelerini kullanmıştı.
Erdem'in bu çıkışı ittifak ortağı CHP'ye de mesaj olarak yorumlandı.
"Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın" çağrısı yapıyordu! İYİ Partili Bahadır Erdem kendisiyle çelişti | Video