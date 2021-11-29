Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sedef Kabaş ve Barbaros Şansal'dan seçilmiş Cumhurbaşkanı'na tehdit!
Giriş Tarihi: 29.11.2021 12:34

Son dakika: Sedef Kabaş ve Barbaros Şansal'dan seçilmiş Cumhurbaşkanı'na tehdit!

Son dakika: Sedef Kabaş ve Barbaros Şansal’dan seçilmiş Cumhurbaşkanı’na tehdit!

CHP'nin yalan stratejisini açık etmesiyle bilinen Sedef Kabaş isimli sunucu ve Türk milletine ağza alınmayacak ifadelerle hakaretler eden Barbaros Şansal canlı yayında büyük bir skandala imza attı. Daha önce şiddet gördüğü haberleriyle gündeme geldiğinde medeniyet dersleri veren Barbaros Şansal Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na aşağılık bir dille ölüm tehdidinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama suçundan cezası olan ve Türk milletine "B..unda boğul Türkiye" gibi çirkin ifadelerle hakaretler eden LGBT'li modacı Barbaros Şansal CHP'nin yalan stratejisini açık eden gazeteci Sedef Kabaş ile yaptığı ortak yayında büyük bir skandala imza attı.

BARBAROS SALDIRDI, SEDEF DESTEKLEDİ

Sedef Kabaş'ın zaman zaman bıyık altından güldüğü, zaman zaman garip mimikler sergilediği yayında Barbaros Şansal Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kaddafi gibi, Saddam gibi öldürüleceği, recmedileceği gibi ahlaksız tehditler savurdu. İşte o skandal ifadeler;

Barbaros Şansal'dan Seçilmiş Cumhurbaşkanı'na skandal ölüm tehdidi

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Sedef Kabaş ve Barbaros Şansal'dan seçilmiş Cumhurbaşkanı'na tehdit!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA