Son dakika: Sedef Kabaş ve Barbaros Şansal’dan seçilmiş Cumhurbaşkanı’na tehdit!

Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama suçundan cezası olan ve Türk milletine "B..unda boğul Türkiye" gibi çirkin ifadelerle hakaretler eden LGBT'li modacı Barbaros Şansal CHP'nin yalan stratejisini açık eden gazeteci Sedef Kabaş ile yaptığı ortak yayında büyük bir skandala imza attı.

BARBAROS SALDIRDI, SEDEF DESTEKLEDİ

Sedef Kabaş'ın zaman zaman bıyık altından güldüğü, zaman zaman garip mimikler sergilediği yayında Barbaros Şansal Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kaddafi gibi, Saddam gibi öldürüleceği, recmedileceği gibi ahlaksız tehditler savurdu. İşte o skandal ifadeler;

Barbaros Şansal'dan Seçilmiş Cumhurbaşkanı'na skandal ölüm tehdidi