İki canını da PKK aldı

Hakkârili Necibe anne bir yandan Diyarbakır
'daki evlat nöbetinde yaklaşık 6 yıl önce dağa kaçırılan küçük oğlu için mücadele verirken, bir yandan da 4 yıl önce teröristler tarafından şehit edilen büyük oğlunun acısını yaşıyor. Elinde iki oğlunun fotoğrafı ile eylem yapan Necibe Çiftçi, "PKK-HDP benden iki can aldı. Burada kaçırılan oğlumu kurtarmak için mücadele ederken, teröristlerin öldürdüğü diğer oğlumun da hesabını soruyorum" dedi. Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP İl Binası
önünde annelerin başlattığı oturma eylemi devam ederken, Hakkârili Necibe Çiftçi'nin ortaya koyduğu evlat mücadelesi diğer annelerden farklı. Hakkâri'den Diyarbakır'a gelerek eylem yapan anne Necibe Çiftçi, terör örgütü PKK ve HDP'ye karşı çifte evlat mücadelesi veriyor. Necibe Çiftçi, Şemdinli
ilçesi Çalca Köyü Güvenli Mezrası'nda okula giderken 16 yaşında kaçırılan küçük oğlu Rojhat Çiftçi'yi PKK'dan kurtarmak istiyor. Bir yandan da 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin şehit ettiği büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi
'nin acısını yaşıyor.
Diyarbakır'daki eylem çadırında, "Rojhat Çiftçi (PKK tarafından kaçırıldı) ve Şehit Sami Çiftçi (HDPKK tarafından şehit edildi, 4 çocuk babası)" yazılı fotoğrafının yer aldığı Türk
bayraklı çerçeveyi taşıyarak, örnek bir mücadele ortaya koyuyor. Anne Necibe Çiftçi, yaşadığı sağlık problemlerine rağmen geri adım atmadığını belirterek, eylemde ortaya koyduğu mücadelesini SABAH'a anlattı. Hem Diyarbakır hem de Hakkâri'de PKK tarafından kaçırılan çocuklar için evlat nöbeti tuttuğunu belirten Necibe Çiftçi, "Terör örgütü ve HDP önce küçük oğlumu benden aldı, sonra büyük oğlumu evinden alıp şehit etti. Bir anneye yaşatılacak en büyük acıyı yaşattılar. Onlarla, aldığım tüm tehditlere rağmen çok mücadele ettim. Diyarbakır'da annelerin başlattığı mücadeleye katıldım. Mücadelemi hem Diyarbakır'daki eylemde hem de Hakkâri'deki eylemde sürdürüyorum. PKK-HDP benden iki can aldı. Burada, kaçırılan oğlumu kurtarmak için mücadele ederken, teröristlerin öldürdüğü diğer oğlumun da hesabını soruyorum. Oğlumu kurtarana kadar, şehit oğlumun da hesabını vermeleri için Diyarbakır ve Hakkâri'de eylemimi sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.