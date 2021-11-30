Giriş Tarihi: 30.11.2021

İki canını da PKK aldı Hüseyin KAÇAR

Hakkârili Necibe anne evlat direnişinde çifte mücadele veriyor. Teröristlerin bir oğlunu şehit ettiği, diğer oğlunu dağa kaçırdığı acılı anne, iki oğlunun fotoğrafı ile direniş eylemini sürdürüyor