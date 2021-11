Şiddetli fırtına 5 can aldı!  AFAD rüzgar ve fırtınaya karşı uyardı! İşte fırtınanın etkili olduğu illerde son durum

İzmit Arızlı Köyünde cami minaresi yana yattı. Minarenin indirilme çalışmaları devam ederken, 4 ev de tedbir amaçlı olarak boşaltıldı.



TEKİRDAĞ VE YALOVA'DA CAN KAYBI YOK



Tekirdağ'da meydana gelen şiddetli rüzgâr nedeniyle bir ağaç devrilmesi, 2 direk devrilmesi, 4 çatı uçması, 1 tabela uçması olmak üzere toplam 8 olay meydana geldi. Meydana gelen olaylarda an itibarıyla herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı.



Yalova'da ise 10 ağaç devrilmesi, bir tehlike arz eden parça ihbarı, 5 çatı uçması, bir çit devrilmesi ve bir ekip talebi olmak üzere toplam 8 olay meydana geldi. Yaşanan olaylarda an itibarıyla herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı.