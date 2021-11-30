Şiddetli fırtına 5 can aldı!  AFAD rüzgar ve fırtınaya karşı uyardı! İşte fırtınanın etkili olduğu illerde son durum

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) Türkiye genelindeki olumsuz hava koşullarına yönelik açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da meydana gelen şiddetli rüzgar sebebiyle 112 Acil Çağrı Merkezinden 2 bin 75 ihbar alındı. Olumsuz hava şartları nedeniyle 93 çatı uçması, 233 ağaç devrilmesi olayı yaşanırken, 343 tehlike arz eden parça, 95 trafik ışığı ve yön tabelası, 18 araç ise hasar gördü. Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle 44 vatandaşın yaralandığı ve 4 vatandaşın hayatını kaybettiği kaydedildi.
BURSA VE BOLU'DA CAN KAYBI VE YARALANMA YOK
Bursa'da yaşanan şiddetli rüzgar nedeniyle 64 ağaç devrilmesi, 81 tehlike arz eden parça ihbarı, 45 çatı uçması, bir trafik kazası, 11 tabela uçması ve 7 hasar tespit ihbarı olmak üzere toplam 209 olay meydana geldi. Meydana gelen olaylarda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı.
Bolu'da meydana gelen şiddetli rüzgâr nedeniyle Mudurnu ve Göynük ilçelerinde toplam 2 çatı uçması olayı meydana gelirken, herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı.
KOCAELİ'DE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kocaeli'de etkili olan aşırı yağış ve fırtınadan dolayı 123 çatı uçması, 5 tehlike arz eden olay, 23 ağaç devrilmesi, bir direk devrilmesi, bir baca yıkılması, bir iskele kalıbı çökmesi, 2 minare yıkılması, 4 su taşkını, 14 sera hasarı, 6 araç hasarı, bir duvar çökmesi, 2 tabela devrilmesi olmak üzere toplam 184 olay meydana geldi. Ayrıca il genelinde 60 trafoda elektrik kesintisi yaşandı. Ayrıca, 11 tekne batması meydana gelirken, 7 tekne karaya çıkarıldı. Meydana gelen olaylarda 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.
İzmit Arızlı Köyünde cami minaresi yana yattı. Minarenin indirilme çalışmaları devam ederken, 4 ev de tedbir amaçlı olarak boşaltıldı.
TEKİRDAĞ VE YALOVA'DA CAN KAYBI YOK
Tekirdağ'da meydana gelen şiddetli rüzgâr nedeniyle bir ağaç devrilmesi, 2 direk devrilmesi, 4 çatı uçması, 1 tabela uçması olmak üzere toplam 8 olay meydana geldi. Meydana gelen olaylarda an itibarıyla herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı.
Yalova'da ise 10 ağaç devrilmesi, bir tehlike arz eden parça ihbarı, 5 çatı uçması, bir çit devrilmesi ve bir ekip talebi olmak üzere toplam 8 olay meydana geldi. Yaşanan olaylarda an itibarıyla herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı.
ZONGULDAK'TA 2 KONUTUN ÇATISI UÇTU
Zonguldak'ta meydana gelen şiddetli rüzgâr nedeniyle Ereğli ilçesinde 2 konutun çatısı uçtu, bir konutun çatısı yandı ve bir konutunda balkonunda yangın meydana geldi.
Balıkesir'de meydana gelen şiddetli rüzgâr nedeniyle 8 çatı hasarı, bir ev duvarı yıkılması ve 2 araç hasarı meydana geldi. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.