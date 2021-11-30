Torbalı’da bozuk yol isyanı! Tunç Soyer’e tepki

Torbalı'da yürütülen altyapı çalışmaları ve hava koşulları nedeniyle bozulan yollardaki çukurlarım bir türlü onarılmaması vatandaşı çileden çıkardı. Adeta köstebek çukuruna dönüşen yollarda araçları ile ilerlemeye çalışan vatandaşlar asfaltlanmayan yollar ve kapatılmayan çukurlar nedeniyle Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi. Yaşananlara bir tepki de AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın'dan geldi. Torbalı genelinde yaşanan bozuk yol sorununa dikkat çeken AK Parti Torbalı İlçe Başkanı İlçe Başkanı Selman Günaydın, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i sert bir dille eleştirdi.



İlçedeki bozuk yolların yer aldığı bir video paylaşan AK Parti Torbalı İlçe Başkanı İlçe Başkanı Selman Günaydın, videosunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından kesitlere yer verdi.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI



Başkan Günaydın, sosyal medya hesabından paylaştığı videonun altına da "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın, hep ifade ettiği gibi, "CHP Demek; Çöp, Çamur ve Çukur demektir." Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer CHP'yi mahcup etmediler. Güzel ilçemizi Çamur ve Çukura mahkum ettiler. Hem başarısız, hem iş bilmez, hem de beceriksizsiniz" notunu düştü. Günaydın'ın paylaşımı sosyal medyada ses getirdi. Paylaşımın altına yorum yapan çok sayıda vatandaş altyapı çalışmaları nedeniyle açılan fakat daha sonra kapatılmayan çukurlardan ve bozuk yollardan dert yandı. Vatandaşlar yolların bir an önce Torbalı ve İzmir'e yakışır şekilde düzenlenmesini talep etti