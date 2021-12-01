Başkan Erdoğan’dan ’Büyüme’ açıklaması: G20 içinde ilk sırada yer alıyoruz

"KESİNTİSİZ BİR KAPASİTE BÜYÜTME YARIŞINDAYIZ"

Öyle ki, üretimimizi bir yılda neredeyse iki katına çıkartabilecek sağlamlıkta ve esneklikte bir altyapıya sahibiz. Ülkemizin 81 ilinin tamamına yayılan organize sanayi bölgeleriyle, fabrikalarla, tesislerle çalışıyor, üretiyoruz. İnşallah 2021 yılını çift haneli büyümeyle kapatacak bir yere doğru gidiyoruz. Şu anda tüm sektörlerde yeni yatırımlarla, yeni istihdamlarla kesintisiz bir kapasite büyütme yarışındayız.