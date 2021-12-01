Başkan Erdoğan’dan ’Büyüme’ açıklaması: G20 içinde ilk sırada yer alıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda yılın üçüncü çeyreğindeki yüzde 7,4'lük büyümeyi değerlendirdi.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
"Bu yıl elde ettiğimiz büyümenin önemli bir bölümü ihracat kaynaklıdır. Yıllık 216 milyar doları bulan ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 83'ü geride bırakan Türkiye, hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlemektedir. Ülkemizin ihracatı sadece rakam olarak büyümüyor, yapısal olarak da yüzde 95'i imalat sanayi ürünlerinden oluşan güçlü bir konuma yükseliyor.
"KESİNTİSİZ BİR KAPASİTE BÜYÜTME YARIŞINDAYIZ"
Öyle ki, üretimimizi bir yılda neredeyse iki katına çıkartabilecek sağlamlıkta ve esneklikte bir altyapıya sahibiz. Ülkemizin 81 ilinin tamamına yayılan organize sanayi bölgeleriyle, fabrikalarla, tesislerle çalışıyor, üretiyoruz. İnşallah 2021 yılını çift haneli büyümeyle kapatacak bir yere doğru gidiyoruz. Şu anda tüm sektörlerde yeni yatırımlarla, yeni istihdamlarla kesintisiz bir kapasite büyütme yarışındayız.
"NE YAPTIĞIMIZI, NASIL YAPACAĞIMIZI BİLİYORUZ"
Ülkemizi, hemen kaçıp gidecek sıcak paranın cenneti haline dönüştürmek yerine kalıcı kazanımlarla sonuçlanacak yatırımlara kavuşturmanın mücadelesini veriyoruz. Ne yaptığımızı, nasıl yapacağımızı biliyoruz. Hangi risklerle karşılaşacağımızı, hangi sonuçlar elde edeceğimizi biliyoruz.
"TÜRKİYE'Yİ GÜÇLÜ BİR EKONOMİYE KAVUŞTURACAĞIZ"
Türkiye'yi nasıl güçlü bir kalkınma altyapısına, güçlü bir demokrasiye kavuşturmuşsak, üretime ve istihdama dayalı güçlü bir ekonomiye de kavuşturacağız.
Hep birlikte; Çalışacağız, daha çok çalışacağız… Üreteceğiz, daha çok üreteceğiz… Güçleneceğiz, daha çok güçleneceğiz... Büyüyeceğiz, daha çok büyüyeceğiz…"