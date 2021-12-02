AK Partili Hamza Dağ’dan CHP’ye: Faizin yükseltilmesi için yanıp tutuşuyorlar!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye ekonomisi hakkında geçmişte yaptığı açıklamalarda "Türkiye üretmiyor, üretseydi saman mı ithal ederdik?", "Ekonomi, üretim ve istihdam odaklı olmalı" dediğini vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ sosyal medyada bir dizi ekonomik değerlendirmede bulundu.

"GÖRÜYORLAR, BİLİYORLAR AMA İŞLERİNE GELMİYOR"

Dağ resmi Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bu ülkede muhalefet ve malum ekonomist takımı; yıllarca "üretim yok", "saman ithal ediyoruz", "üretmeden başaramayız", "üretim üretim üretim!" ezberlerini sayıklayıp durdular. Bu kişiler şu anda yapılanları görmüyor mu? Görüyorlar, biliyorlar ama işlerine gelmiyor" dedi.

"DÜNYADA BİRÇOK ÜLKE KÜÇÜLÜRKEN, PANDEMİYE RAĞMEN TÜRKİYE BÜYÜYOR"

Dağ sözlerine şöyle devam ederek, "İhracat rekorları nasıl kırılıyor? İmalat sanayii üretimindeki artışla, üreticimizin dış talebe yetişme yarışına girmesiyle kırılıyor. Dünyada birçok ülke küçülürken, pandemiye rağmen Türkiye büyüyor. Çünkü Türkiye üretiyor. Ama işlerine gelmiyor" ifadelerini kullandı.