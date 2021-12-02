AK Partili Hamza Dağ’dan CHP’ye: Faizin yükseltilmesi için yanıp tutuşuyorlar!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye ekonomisi hakkında geçmişte yaptığı açıklamalarda "Türkiye üretmiyor, üretseydi saman mı ithal ederdik?", "Ekonomi, üretim ve istihdam odaklı olmalı" dediğini vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ sosyal medyada bir dizi ekonomik değerlendirmede bulundu.
"GÖRÜYORLAR, BİLİYORLAR AMA İŞLERİNE GELMİYOR"
Dağ resmi Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bu ülkede muhalefet ve malum ekonomist takımı; yıllarca "üretim yok", "saman ithal ediyoruz", "üretmeden başaramayız", "üretim üretim üretim!" ezberlerini sayıklayıp durdular. Bu kişiler şu anda yapılanları görmüyor mu? Görüyorlar, biliyorlar ama işlerine gelmiyor" dedi.
"DÜNYADA BİRÇOK ÜLKE KÜÇÜLÜRKEN, PANDEMİYE RAĞMEN TÜRKİYE BÜYÜYOR"
Dağ sözlerine şöyle devam ederek, "İhracat rekorları nasıl kırılıyor? İmalat sanayii üretimindeki artışla, üreticimizin dış talebe yetişme yarışına girmesiyle kırılıyor. Dünyada birçok ülke küçülürken, pandemiye rağmen Türkiye büyüyor. Çünkü Türkiye üretiyor. Ama işlerine gelmiyor" ifadelerini kullandı.
"BİLİYORLAR. İŞLERİNE GELMİYOR"
Düşüncelerini aktarmaya devam eden Dağ, "Savunma sanayiinde ve daha birçok alanda yerli üretim patlaması yaşandığını, tarihi gaz keşiflerinin yapıldığını, yenilenebilir enerjideki ilerlemeyi ve tüm bunların cari açığı kapatmaya başladığını… Biliyorlar. İşlerine gelmiyor" diye yazdı.
"ŞİMDİLERDE FAİZİN YÜKSELTİLMESİ İÇİN YANIP TUTUŞUYORLAR"
Dağ, CHP ve bazı ekonomist takımı için "Aynı kişiler, önceki yıllarda alınan faiz yükseltme kararları için "ülke tefecilere peşkeş çekilmesin", "yüksek faiz tedavi etmez" diyorlardı. Şimdilerde faizin yükseltilmesi için yanıp tutuşuyorlar. Çünkü dertleri farklı. Dertleri Türkiye olsaydı, sırf ülkemize yatırım gelmesin diye "Türkiye'de can ve mal güvenliği yok" diyecek kadar alçalmazlar, yatırımcıları tehdit etmezlerdi" dedi.
"ŞİMDİ DE DOLARIN PEŞİNE TAKILIYORLAR"
Dağ sözlerini şöyle sonlandırdı: "Dertleri Türkiye olsaydı terör örgütleriyle iş tutanlarla iş tutmaz, ülke bekasını kendi hırslarından önde tutarlardı. Vesayetin, terörün, pandeminin, doğal afetlerin peşine takıldıkları gibi şimdi de doların peşine takılıyorlar. Takılsınlar. Türkiye engellere takılmayacak. Vatandaşına sahip çıkarak yoluna doludizgin devam edecek. #YeniDönem"