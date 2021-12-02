CHP’li belediye işçi kıyımına devam ediyor

Göreve geldiği günden bu yana binlerce işçiyi ekmeğinden eden CHP'li Vahap Seçer'e kentin her kesiminden tepki yağarken, son olarak Kültür ve İmar A.Ş'den yaklaşık 90 personele 'hizmetinize ihtiyaç kalmadığı bildirildiğinden iş akdiniz 02.12.2021 tarihinden itibaren feshedilmiştir' mesajı gönderilerek işten çıkardığı ortaya çıktı. Büyükşehir Belediyesinin işten çıkarmalarla ilgili açıklama yapan MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, "CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde bir yandan kandilin ve İmralı'nın destekçilerini maalesef ki çalıştırırken diğer yandan da belediyede vatanını ve milletini sevmek suç olarak telakki edilmektedir" dedi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde göreve gelen CHP'li Vahap Seçer yönetimi, önceki dönemde işe alınan işçilere uyguladığı kıyımını sürdürüyor. Bugüne kadar 3 bin 500'ü aşkın işçiyi haksız ve hukuksuz bir şekilde işlerinden eden Seçer yönetimi, Kültür ve İmar A.Ş'den yaklaşık 90 personele akşam saatlerinde, mesai bitiminin ardından iş çıkışı verilerek, SMS ile kararı bildiren yönetim, mesajda; "Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı'nın 23.11.2021 tarih ve 192167 sayılı yazısı ile hizmetinize ihtiyaç kalmadığı bildirildiğinden iş akdiniz 02.12.2021 tarihinden itibaren feshedilmiştir" denildi.

"CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesinde bir yandan kandilin ve İmralı'nın destekçilerini maalesef ki çalıştırırken diğer yandan da belediyede vatanını ve milletini sevmek suç olarak telakki edilmektedir" diyen MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ülkücü olmak maalesef ki işten çıkarılmaya gerekçe olarak gösterilmektedir. Kocası, MHP'li ve ülkücü olduğu için bir kadının eline süpürge vererek cadde cadde, sokak sokak temizlik yaptıracak kadar gözü dönmüş, zihniyet utanmadan sıkılmadan Allah'tan korkmadan kadın hakları savunuculuğunu da arsızca yapmaktadır. Yavrusu kalp hastası olan bir kadına 'MHP'ye olan üyeliği iptal ettirip, HDP'ye üye olursan, iş konusunda sana yardımcı oluruz' diyecek kadar alçalan bu anlayış utanmadan insan hakları bezirgânlığı yapmaktadır. Engelli bir kardeşimizi iş ten çıkaracak kadar rezillikte zirveye oynayan bu yapı faşizmin dik alasını Mersin'e ve Mersinlilere uygulamaktadır" dedi.