Hedeflerinde Erdoğan vardı! Selam Tevhid kumpası davasında flaş detaylar...

Soruşturma kapsamında pek çok kişinin Selam Tevhid (Kudüs Ordusu) terör örgütü ile ilişkilendirildiği belirtilen kararda, iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması ve teknik araçlarla izleme tedbirine başvurulduğu, 3 yıl 7 ay boyunca herhangi bir ara yakalama, operasyon planlaması benzeri tedbire başvurmadan, herhangi bir suç unsuru bulunamamasına rağmen tedbirin kapsamının genişletilerek daha fazla kişinin telefonlarının dinlendiği ifade edildi.

Yürütülen soruşturma ile ileride yapılması muhtemel bir operasyona zemin hazırlanmaya çalışıldığı vurgulanan kararda, "Yapılan soruşturmada 3 yıldan fazla süre geçmesine rağmen hiç kimsenin ifadesine başvurulmaması, hiçbir yakalama ve gözaltı işleminin yapılmaması, siyasetçi, bürokrat ve kamu kurumu yöneticileri ile akademisyenlerin İran'a yakın terör örgütüne destek veren konumda gösterilmesi ileride yapılması muhtemel bir operasyona zemin hazırlama amaçlı olduğu anlaşılmıştır." denildi.

Sanıkların FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den talimat aldıkları, soruşturmanın 17 Aralık kumpasından bir gün sonra sonlandırıldığı ve aralarında o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da olduğu çok sayıda devlet yetkilisinin gözaltına alınmasının planlandığı belirtilen kararda, şu tespitler yer aldı: