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Giriş Tarihi: 2.12.2021 23:18

MHP Milletvekili Şimşek, Dünya Engelliler Günü’nü kutladı

NESLİHAN ÖZBOZKURT
MHP Milletvekili Şimşek, Dünya Engelliler Günü’nü kutladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Baki Şimşek3 Aralık Dünya Engelliler Günü” münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Şimşek yayımladığı mesajında, "Engelli olmalarına rağmen, hayat mücadelesi veren ve hayatlarını onurlu bir şekilde geçirmek adına ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde olan engelli vatandaşlarımız bizim için, birer güç kaynağıdır" diyerek, şunları kaydetti,
"Hayatın tüm alanlarında yer alarak toplumun ayrılmaz bir parçası olduklarını gösteren engelli kardeşlerimiz spor, sanat, siyaset, eğitim ve iş dünyasında elde ettikleri nice başarılarla bizleri onurlandırmaktadır. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşamda daha aktif biçimde yer almasını sağlamak adına birçok girişimde bulunmak ve engelli kardeşlerimizin sosyal, ekonomik, kültürel hayata katılması ve ailelerinin desteklenmesi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz..Engelli kardeşlerimizin bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sosyal hayatta daha çok yer almaları, huzur ve refahlarının artması için gayret ve çabamızla her daim yanlarında olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engelli kardeşlerimiz ile ilgili toplumsal farkındalığın artmasına vesile olmasını temenni ediyor, tüm engelli vatandaşlarımız olmak üzere ailelerine ve tüm vatandaşlarımıza selam, sevgi ve saygılar sunuyorum." dedi

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MHP Milletvekili Şimşek, Dünya Engelliler Günü’nü kutladı
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