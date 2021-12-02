Muharrem İnce, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Abdullah Gül isminde anlaşacaklarını duyuyorum

"SAYIN GÜL ÜZERİNDE ANLAŞACAKLARINI DÜŞÜNÜYORUM"

Kılıçdaroğlu'nun bu isteğinin Millet İttifakı'nın diğer ortakları tarafından kabul görmediğini aktaran İnce, "Meral Hanım ve ben bastırdığımız için vazgeçtiler projeden. Yoksa adayları Gül'dü. Ben anlaşacaklarını düşünüyorum Sayın Gül üzerinde, bekliyorum ben de duyuyorum." dedi.