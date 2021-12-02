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Giriş Tarihi: 3.12.2021 00:46 Son Güncelleme: 3.12.2021 00:58

Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Abdullah Gül isminde anlaşacaklarını duyuyorum

Muharrem İnce, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Abdullah Gül isminde anlaşacaklarını duyuyorum

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce katıldığı bir programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı için değerlendirmelerde bulunan İnce, "Ben anlaşacaklarını düşünüyorum Sayın Gül üzerinde, bekliyorum ben de duyuyorum." dedi.

CHP'den istifa ettikten sonra Memleket Partisi'nin kuran ve CHP'li bazı milletvekillerini partisine katan Muharrem İnce bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU, ABDULLAH GÜL'Ü ADAY GÖSTERMEK İSTEMİŞ

Programda gündeme dair değerlendirmelerde bulunan İnce ses getirecek açıklamalra yer verdi. İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisi Cumhurbaşkanı adayı olduğu dönem Abdullah Gül'ü aday göstermek istediğini aktardı.

"SAYIN GÜL ÜZERİNDE ANLAŞACAKLARINI DÜŞÜNÜYORUM"

Kılıçdaroğlu'nun bu isteğinin Millet İttifakı'nın diğer ortakları tarafından kabul görmediğini aktaran İnce, "Meral Hanım ve ben bastırdığımız için vazgeçtiler projeden. Yoksa adayları Gül'dü. Ben anlaşacaklarını düşünüyorum Sayın Gül üzerinde, bekliyorum ben de duyuyorum." dedi.

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Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Abdullah Gül isminde anlaşacaklarını duyuyorum
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