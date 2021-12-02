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Giriş Tarihi: 2.12.2021 19:21 Son Güncelleme: 2.12.2021 19:24

Prof. Dr. Aziz Sancar Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

AA
Prof. Dr. Aziz Sancar Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Azerbaycan'ı ziyaret eden Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Azerbaycan'ı ziyaret eden Sancar, Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi. Aliyev, Sancar'ın 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın haklı davasını desteklediğini, bunu takdirle karşıladıklarını ifade etti.

"BÜYÜK İNSANLIK ÖRNEĞİ"

Savaşta Ermenilerin Gence'ye attığı füze nedeniyle ebeveynlerini kaybeden bebeğe Sancar'ın yardım ettiğini hatırlatan Aliyev, bunun büyük insanlık örneği olduğunu vurguladı.

MEMNUNİYETİNİ DİLE GETİRDİ

Türk dünyasının önemli şahsiyetlerinden Sancar'ın Azerbaycan'ı ziyaret etmesinden duyduğunu memnuniyeti dile getiren Aliyev, Azerbaycan halkının Sancar'a bilim adamı ve vatansever olarak büyük saygı ve sevgi duyduğunu kaydetti.

ZAFER DOLAYISIYLA ALİYEV'İ KUTLADI

Sancar da Karabağ savaşında elde edilen zafer dolayısıyla Aliyev'i kutladı, tüm Türk dünyasının bu zaferden gurur duyduğunu söyledi.

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Prof. Dr. Aziz Sancar Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
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