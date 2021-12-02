Prof. Dr. Aziz Sancar Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Azerbaycan'ı ziyaret eden Sancar, Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi. Aliyev, Sancar'ın 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın haklı davasını desteklediğini, bunu takdirle karşıladıklarını ifade etti.

"BÜYÜK İNSANLIK ÖRNEĞİ"

Savaşta Ermenilerin Gence'ye attığı füze nedeniyle ebeveynlerini kaybeden bebeğe Sancar'ın yardım ettiğini hatırlatan Aliyev, bunun büyük insanlık örneği olduğunu vurguladı.

MEMNUNİYETİNİ DİLE GETİRDİ

Türk dünyasının önemli şahsiyetlerinden Sancar'ın Azerbaycan'ı ziyaret etmesinden duyduğunu memnuniyeti dile getiren Aliyev, Azerbaycan halkının Sancar'a bilim adamı ve vatansever olarak büyük saygı ve sevgi duyduğunu kaydetti.