Uçan kalelere Meclis onayı! 1 milyar dolarlık ihracata kapı aralayacak

Programın devreye girmesinden bu yana 118 uçak üretildi. Türkiye 1,3 milyar dolarlık katkı sağladı. Türkiye'nin sipariş verdiği 10 uçaktan 9'u geldi. Son uçağın da önümüzdeki yılın Mart ayında teslim edilmesi bekleniyor. Türkiye proje ortağı olduğu için bir uçağı 100 milyon dolara alıyor.



BAKIMI DA TÜRKİYE YAPIYOR

TUSAŞ, uçağın kullanım ömrü boyunca tasarım ve mühendislik desteğine ilaveten teslimat sonrası lojistik destek sorumluluğu da üstlendi. Uçağın güçlendirme çalışmaları 2020 itibarıyla Kayseri'deki 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde gerçekleştiriliyor.