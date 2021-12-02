Uçan kalelere Meclis onayı! 1 milyar dolarlık ihracata kapı aralayacak

Elazığ depreminden Afganistan'dan askerlerin nakline, Haiti depremine insani yardım göndermeye kadar birçok alanda kullanılan uçan kalelerin gövdesinden sürat frenlerine kadar çok önemli parçalarını Türkiye üretiyor.
Programın devreye girmesinden bu yana 118 uçak üretildi. Türkiye 1,3 milyar dolarlık katkı sağladı. Türkiye'nin sipariş verdiği 10 uçaktan 9'u geldi. Son uçağın da önümüzdeki yılın Mart ayında teslim edilmesi bekleniyor. Türkiye proje ortağı olduğu için bir uçağı 100 milyon dolara alıyor.
BAKIMI DA TÜRKİYE YAPIYOR
TUSAŞ, uçağın kullanım ömrü boyunca tasarım ve mühendislik desteğine ilaveten teslimat sonrası lojistik destek sorumluluğu da üstlendi. Uçağın güçlendirme çalışmaları 2020 itibarıyla Kayseri'deki 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde gerçekleştiriliyor.
NE İŞE YARIYOR?
Uçan kaleler, havadan indirme harekâtı, birlik intikali, hasta yaralı nakli gibi işlevleri başarıyla yerine getiriyor. Havadan havaya yakıt ikmali ve elektronik gözetleme gibi görevlerde etkin kullanım imkânı sağlıyor.
1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAK
Savunma Sanayi Başkanlığı Uçak Daire Başkanı Abdurrahman Şeref Can, onaylanacak anlaşmaların Türkiye'nin ihracatına da destek sağlanacağını belirterek, "Şu anda şirketlerimizin yaptığı satış rakamı 103 milyon doların üzerinde, siparişler tamamlandığında yaklaşık 186 uçak, bu rakam 1 milyar dolara doğru gidecek" dedi.
KATARLI PİLOTLAR TÜRKİYE'DE EĞİTİM GÖRECEK
Dışişleri Komisyonu'nun gündeminde bulanan bir başka konu ise Katarlı pilotların Türkiye'de eğitimi konusunda bu ülke yapılan anlaşma oldu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Katar'ın yeterli uçuş faaliyeti yapamadığı için Türk hava sahasını kullanma yönünde talebinin olduğunu, anlaşmanın bu çerçevede hazırlandığını bildirdi. Kıran, sözleşmeye göre Katar hava araçları ile personelinin Genelkurmay Başkanlığı'nın izin vereceği üs ve bölgelerde konuşlanacağını, kaç personel ve uçağın geleceğine de yine Türkiye'nin karar vereceğini (uçak 36, personel sayısı da 250'yi geçemeyecek) söyledi. Kıran, Katar'ın hangi savaş uçaklarını getireceğine Türkiye'nin karar vereceğini, muharip uçaklar geldiğinde, istihbarata yönelik ekipmanı kapalı bulunduracaklarını kaydetti.
RAFELE HAMLESİ
Katar Hava Kuvvetleri (QEAF) Fransa'dan sipariş verdiği Rafale savaş uçaklarını kullanıyor. Yunanistan da Fransa'dan aynı uçaklardan aldı. Bu nedenle Türkiye'nin Katar ile yaptığı işbirliği stratejik bir hamle olarak da değerlendiriliyor.
SIRBİSTAN İLE BALKANLARDA ORTAK TATBİKAT
Sırbistan ile imzalanan bir anlaşma kapsamında Türkiye ile bu ülke Balkanlarda ortak tatbikat yapabilecek. Böyle bir gelişme muhalefeti rahatsız etti. Muhalefet milletvekilleri, "Hangi ülkeye karşı tatbikat yapacağız" diyerek ortalığı karıştırmaya çalıştı.