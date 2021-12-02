Ükemizde Omicron varyantı görülmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, "Şu ana kadar ülkemizde Omicron varyantına rastlanmamıştır" dedi. Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu
toplantısının ardından yaptığı açıklamada salgınla mücadelede yeni tedbirler alınmasını gerektiren bir durum olmadığını belirten Koca şunları söyledi: "Yeni varyantın virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı anlaşılmıştır. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır. Ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur. Ümit ederiz ki bu mutasyon, virüsün bir daha geri dönmemek üzere kaybolacağının işaretidir. Mevcut aşıların sürelerine riayet edilerek kullanılması yeni varyanta karşı da etkili olabilecektir. Vatandaşlarımızın aşılarını tamamlaması son derece önemlidir."
22 BİN 556 YENİ VAKA, 196 VEFAT
TÜRKİYE
'DE son 24 saatte 355 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 113 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81.37, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90.69 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 120 milyon 516 bin 813 doza yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Virüsler, gribe yol açan influenzadaki gibi zamanla değişime uğrar. Bizim verdiğimiz mücadeleye ve değişen şartlara karşı virüs de hayatta kalma mücadelesi verir. Kovid-19'da yeni varyantlardan endişe duyulabilir, fakat salgının sonunun zayıf varyantlarla geleceğini unutmayın" ifadelerini kullandı. ANKARA