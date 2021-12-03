Eren operasyonlarında sıcak çatışma! Teröristler mağaraya sıkıştırıldı

Mağarada sıkıştırılan teröristlere operasyon devam ediyor.

Operasyonun ilk aşamasında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 1 Kahraman Jandarma'mız; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit oldu.

Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve jandarma Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum.

Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.