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Giriş Tarihi: 3.12.2021 17:10 Son Güncelleme: 3.12.2021 17:11

Eren operasyonlarında sıcak çatışma! Teröristler mağaraya sıkıştırıldı

Eren operasyonlarında sıcak çatışma! Teröristler mağaraya sıkıştırıldı

İçişleri bakanı Süleyman Soylu Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları'nda son durumu açıkladı. Soylu açıklamasında: "Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları'nda, Tunceli Ovacık kırsalında, bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda 1’i teslim, toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı. Öte yandan operasyonlardan bir de acı haber geldi. Buna göre çıkan çatışmada 1 kahraman askermiz şehit oldu.

Son dakika haberi: Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları'nda, Tunceli Ovacık kırsalında, bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda 1'i teslim, toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

"Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları'nda, Tunceli Ovacık kırsalında, bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda 1'i teslim, toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Mağarada sıkıştırılan teröristlere operasyon devam ediyor.

Operasyonun ilk aşamasında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 1 Kahraman Jandarma'mız; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit oldu.

Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve jandarma Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum.

Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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Eren operasyonlarında sıcak çatışma! Teröristler mağaraya sıkıştırıldı
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