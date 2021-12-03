Eren operasyonlarında sıcak çatışma! Teröristler mağaraya sıkıştırıldı

Son dakika haberi: Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları'nda, Tunceli Ovacık kırsalında, bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda 1'i teslim, toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
"Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları'nda, Tunceli Ovacık kırsalında, bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda 1'i teslim, toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Mağarada sıkıştırılan teröristlere operasyon devam ediyor.
Operasyonun ilk aşamasında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 1 Kahraman Jandarma'mız; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit oldu.
Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve jandarma Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum.
Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.