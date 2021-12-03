İçişleri Bakanlığı’ndan İstanbul Sözleşmesi iddialarına yanıt!

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, 2021 yılı Kasım ayında yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Türkiye'nin gündeminden terör konusunun çıkarılması için İçişleri Bakanlığı koordinesinde güvenlik birimlerince operasyonların devam ettiğini aktaran Çataklı, şunları katardı:

"İçişleri Bakanlığı koordinesinde 15 büyük, 66 orta çaplı olmak üzere kırsal alan da toplam 10 bin 900, şehirlerde bin 382 operasyon düzenlendi. Bu operasyon neticesinde 1 yeşil, 1 turuncu ve 1 gri kategoride olmak üzere sözde üst düzey 3 terörist ve toplamda 92 terörist eteksiz hale getirildi. Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 2 bin 575 kişi göz altına alındı. Bunlardan 309'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyon neticesinde 352 sığınak, barınak ve mağara imha edilirken 93 silah 27 mayın ve EYP, 73 el bombası, 810 kilogram patlayıcı madde ve 14 bin 180 adet mühimmat ele geçirildi."

142 KİŞİ UYUŞTURUCUDAN ÖLDÜ

Türkiye, geleceğin teminatı olarak gördüğü gençleri uyuşturucu bataklığına düşmemesi için mücadelesine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Kasım ayında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları hakkında bilgi veren Çataklı, "Kasım ayında gerçekleştirilen 18 bin 871 uyuşturucu operasyonunda toplam 24 bin 989 kişi gözaltına alındı. Bu operasyonlarda 6 ton 389 kilogram esrar, 1 ton 609 kilogram eroin, 15 kilogram kokoain,160 kilogram bonzai, 668 kilogram metamfetamin, 37 bin 899 adet ekstazi, 12 bin 86 adet captagon, 7 milyon adet sentetik ecza ve 2 bin 560 kök kenevir ele geçirildi. 2021 yılının 10 ayında doğrudan uyuşturucuya bağlı ölüm 142 olarak tespit edildi" dedi.

"ANA MUHALEFET PARTİSİ POLİSİMİZE İFTİRA ATIYOR"

İçişleri Bakanlık Sözcüsü Çataklı, Ana Muhalefet Partisine seslenerek polise iftira atmaktan vazgeçmesini söyledi. Çataklı, "Ana Muhalefet Partisi her meselede polisimize iftira atıyor. Somut olayların doğruluğu ile ilgilisi olmayan yalan söylüyor. Siyasal eleştiri elbette yapılabilir. Ama somut olaylar üzerinden olayları çarpıtarak devleti ve kurumlarımızı bu kadar hedef almak, her meselede emniyet güçlerimizi doğru olmayan bilgi üzerinden itibarsızlaştırma çalışmak Ana Muhalefet Partisinin politikası olmamalıdır" şeklinde açıklamada bulundu.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ KALKMASI KADIN CİNAYETLERİNİ ARTIRMADI

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, İstanbul Sözleşmesi iptali sonrası kadın cinayetlerinin arttığı yönünde çıkan iddialara yanıt verdi. Çataklı, "20 Mart tarihinde İstanbul Sözleşmesi iptal edildi. İstanbul Sözleşmesi olduğu tarihinden 8 ay geriye gidildiğinde 215 kadının cinayete kurban gittiğini görüyoruz. Sözleşmenin iptal edilmesinin ardından 8 ay sonrasına geldiğimiz de ise 198 kadın cinayeti işlendi. Yüzde 8 oranında bir düşme olduğunu görüyoruz. İstanbul sözleşmesinin kaldırılmasından 8 ay önce ve 8 ay sonrası arasında iddiaların tam aksine yüzde 8'lik bir düşme olduğunu görüyoruz. Biz bütün tedbirlerimizi, bütün çalışmalarımız kendi iç hukukumuz üzerinden ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla uyum içerisinde yürütmeye devam ediyoruz" dedi.