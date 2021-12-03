Kilise duvarındaki rezalette flaş karar! 3 kişi için istenen ceza belli oldu!

Kadıköy'de 12 Temmuz gecesi saat 00.50 sıralarında Surp Takavor Kilisesi'nin giriş kapısındaki duvarın üzerine çıkan şahısların müzik eşliğinde dans ettiği görüntüler tepki toplamıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında skandal görüntülerdeki Y.E.U, Ö.F.A. ile O.Y. gözaltına alınarak adli makamlarca tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.
İstanbul'da kilise duvarı üstünde oyuna tepki
MÜZİK ÇALIP DANS ETMİŞLERDİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede olay tarihinde araçla kilisenin önüne gelen şüphelilerin müzik yayını yaptığı, ardından kilisenin haç işareti bulunan ön duvarına çıkıp oynadıkları, bu eylemin kamuoyunda tepki topladığı ve çok sayıdaki vatandaş tarafından sosyal medya vasıtasıyla eleştirildiği kaydedildi.
KAMU BARIŞINI BOZDUKLARI VURGULANDI
Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin ifadesine de yer verilen iddianamede şüphelilerin savunmalarında eylemlerini kabul ettikleri, suç kastıyla hareket etmediklerini söyledikleri belirtildi. İddianamede kamera kayıtları ve tüm deliller ışığında şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerinin anlaşılmasından dolayı dini değerleri aşağıladıkları ve kamu barışını bozucu şekilde hareket ettikleri vurgulandı.
KİLİSEDEKİ DANSÇILARA 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ
İddianamede olayla ilgili tüm deliller değerlendirildiğinde 3 şüphelinin 'Bir kesimin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmaları talep edildi. 3 şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.