Kilise duvarındaki rezalette flaş karar! 3 kişi için istenen ceza belli oldu!

Kadıköy'de 12 Temmuz gecesi saat 00.50 sıralarında Surp Takavor Kilisesi'nin giriş kapısındaki duvarın üzerine çıkan şahısların müzik eşliğinde dans ettiği görüntüler tepki toplamıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında skandal görüntülerdeki Y.E.U, Ö.F.A. ile O.Y. gözaltına alınarak adli makamlarca tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

İstanbul'da kilise duvarı üstünde oyuna tepki

MÜZİK ÇALIP DANS ETMİŞLERDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede olay tarihinde araçla kilisenin önüne gelen şüphelilerin müzik yayını yaptığı, ardından kilisenin haç işareti bulunan ön duvarına çıkıp oynadıkları, bu eylemin kamuoyunda tepki topladığı ve çok sayıdaki vatandaş tarafından sosyal medya vasıtasıyla eleştirildiği kaydedildi.