Mağarada sıkıştırılan teröristler etkisiz hale getirildi

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ovacık ilçesi kırsalında yapılan Eren Kış-6 Mercan Dağları operasyonunda, bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda biri teslim olmak üzere toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi. Mağarada sıkışan diğer teröristlere operasyon devam ederken çıkan çatışmada biri ağır 2 asker yaralandı. Ağır yaralanan astsubay üstçavuş Celil Mutlu, helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi. Mutlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonlarında, Tunceli Ovacık kırsalında, bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda 1'i teslim, toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi. Mağarada sıkıştırılan teröristlere operasyon devam ediyor. Operasyonun ilk aşamasında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 1 Kahraman Jandarma'mız; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Jandarma Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı. 03.12.21-