Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; ihraç ürünlerinde "Made in Turkey" yerine "Made in Türkiye" ibaresi kullanılacak. Kararda, her türlü faaliyet ve yazışmada "Türkiye" ibaresinin kullanımı konusunda gerekli hassasiyetin gösterileceği ifade edildi.