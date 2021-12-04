7 Şubat MİT kumpası davası kararına onama

FETÖ'nün, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı açıktan giriştiği ilk operasyon" olarak tanımlanan ve MİT
Başkanı Hakan Fidan
'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerinin ifadeye çağrıldığı '7 Şubat MİT kumpası' davasında dair verilen kararlar üst mahkemece onandı. FETÖ'cü eski emniyet müdürleri Yurt Atayün
ve Ali Fuat Yılmazer
'in de aralarında bulunduğu 18 sanıklı davada İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, toplanan delillere, incelenen dosya içeriğine göre İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği hapis cezası kararlarında usul ve esasa yönelik herhangi bir hukuka aykırılık olmadığını belirtti.