Haberler Gündem Haberleri 7 Şubat MİT kumpası davası kararına onama
Giriş Tarihi: 4.12.2021

7 Şubat MİT kumpası davası kararına onama

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
7 Şubat MİT kumpası davası kararına onama
FETÖ'nün, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı açıktan giriştiği ilk operasyon" olarak tanımlanan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerinin ifadeye çağrıldığı '7 Şubat MİT kumpası' davasında dair verilen kararlar üst mahkemece onandı. FETÖ'cü eski emniyet müdürleri Yurt Atayün ve Ali Fuat Yılmazer'in de aralarında bulunduğu 18 sanıklı davada İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, toplanan delillere, incelenen dosya içeriğine göre İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği hapis cezası kararlarında usul ve esasa yönelik herhangi bir hukuka aykırılık olmadığını belirtti.
ARKADAŞINA GÖNDER
7 Şubat MİT kumpası davası kararına onama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA