AK Parti’nin ablası koronaya yenik düştü

AK Parti
'nin kurucu üyesi, Turizm ve Devlet Eski Bakanı, AK Parti Genel Başkan Danışmanı, AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi Güldal Akşit
(61), Kovid-19 tedavisi gördüğü İbn-i Sina Hastanesi'nde dün hayata gözlerini yumdu. Eşi Haluk Akşit'in tedavisi ise Ankara Şehir Hastanesi
'nde devam ediyor.
BİR SÜREDİR ENTÜBEYDİ
Akşit'in ölüm haberini veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, televizyonda katıldığı programda, "Bir dönemdir koronavirüs tedavisi görüyordu ve entübeydi. Bu sabah (dün) aldığımız haber hepimizi, camiamızı derinden üzdü. Birlikte mesai arkadaşlığı yaptık, birlikte önemli çalışmaların altına imza attık" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Akşit için siyasiler başsağlığı mesajları yayınladı:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan:
Yıllardır birlikte çalıştığımız Güldal Akşit hanımefendiye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Çok farklı dönemden geçiyoruz. Camiamızın içinde çok kardeşimizi kaybettik. Mukadder ömür son buluyor. Son bulmasıyla hepimizin varacağı yer malum orası. Rabbimden temennimiz odur ki bizleri de cennetiyle, cemaliyle onurlandırsın. Tüm ailesine eşim, camiamız adına başsağlığı diliyorum.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop:
Güzel insan Güldal Akşit'i kaybettik, üzgünüz. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş:
Mütevazı, çalışkan, ülke ve millet sevdalısı, kıymetli dava arkadaşımız, iyi insan Güldal Akşit hanımefendiye Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız, yol arkadaşımız, dava ve çalışma arkadaşımız Güldal Akşit ablamızın Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu öğrendik. Güldal ablamıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık:
Gayretle ve samimiyetle büyük emek verdi AK Parti davasına... Kendisini unutmayacağız. Ruhu şâd olsun.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
AK Partimizin kurucu üyesi, Bakanımız, yol ve dava arkadaşımız Güldal Akşit hanımefendinin vefatının üzüntüsü içerisindeyiz. Merhumeye Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun. Başımız sağ olsun.
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir:
Partimizin kurucularından, bakanlık, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı başta olmak üzere uzun yıllar hizmeti olan Sayın Güldal Akşit'in vefatını teessürle öğrendim. Eşi ve ailesine başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin.
MİLLETE HİZMETLE GEÇEN BİR ÖMÜR
Güldal Akşit, 1960'ta Malatya'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Avukat olarak çalışmaya başladı. AK Parti'nin kurucu üyesiydi. 22. ve 23. Dönem İstanbul Milletvekili olan Akşit, 58. Hükümette Turizm Bakanı, 59. Hükümette önce Turizm Bakanı sonrası Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı. TBMM
Anayasa Komisyonu Başkan Vekilliği yapan Akşit, 9 Nisan 2009'da TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı'na seçildi. 12 Haziran 2011'e kadar kurucu başkan olarak bu görevi sürdürdü. 8 Temmuz 2011-14 Ekim 2014 arasında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevi yaptı.